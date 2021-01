Patricia Armendáriz acusa a López Dóriga de "prostituir un deseo para lamentar cambio de régimen"

CDMX.- Durante los disturbios en el Capitolio en Washington, Estados Unidos, muchos posicionamientos surgieron en Twitter donde algunas cuentas, entre ellas la de Donald Trump fue suspendida. En este contexto, el periodista Joaquín López Dóriga criticó a la empresaria mexicana Patricia Armendáriz por una publicación de un bello paisaje y ella respondió que él "es capaz de prostituir hasta un buen deseo".

Fue el 6 de enero, mientras cientos de simpatizantes del presidente Donald Trump irrumpían en el Congreso de Estados Unidos, Patricia Armendariz comparitió en su cuenta de Twitter una fotografía de un paisaje con motivo del Día de los Reyes Magos, donde deseó que fuera un buen augurio para este nuevo año 2021.

"La foto de hoy es especial de reyes. Ojalá sea un buen augurio", escribió Armendáriz en la red social", escribió Armendáriz. Por su parte, Joaquín López Dóriga compartió la publicación de la empresaria en su cuenta de Twitter, donde criticó que ante el caos en Estados Unidos, ella no escribiera ninguna palabra "del amigo Trump".

Y del intento de golpe del amigo Trump ni una palabra. Y todo por una cena en la Casa Blanca. Pero sí, qué bonita foto de reyes. Habrá que esperar que dice YSQ. Saludos", expresó López Dóriga.

Además, la critica del periodista naturalizado mexicano hace referencia a que Patricia Armendáriz acompañó junto a otros empresarios al presidente de México Andrés Manuel López Obrador durante el pasado julio a la Casa Blanca, donde se reunió con el presidente Donald Trump.

En aquella ocasión, Patricia Armendáriz, CEO de Financiera Sustentable compatió imágenes durante la cena y documentó el evento en el que acudieron 11 destacados empresarios, entre ellos Carlos Slim.

Mensajes entre Armendáriz y López Obrador | Twitter

"Lo tengo que decir. La estuve haciendo de "reportera" de la cena en la Casa Blanca a partir del mismísimo momento en que noté la actitud de dos jefes de estado que pueden trabajar juntos por el bien de México a pesar de sus diferencias", escribió Armendáriz en julio pasado.

En respuesta a la crítica de López Dóriga, Paty Armendáriz escribió que el periodista "es capaz de prostituir hasta un buen deseo de día de reyes con tal de seguir lamentando un cambio de régimen que lo sacó de su modus vivendi", refiriéndose a la oposición que ha manifestado López Dóriga al gobierno de la Cuarta Transformación.

Antes de acabarse el 2020, el comunicador reprobó la decisión de López Obrador al anunciar una gira de fin de año, que terminó cancelándose luego del aumento de contagios de covid-19 en la Ciudad de México y en otras entidades de México.

Sin embargo, el presidente de México no dejó de hablar sobre el comentario y expresó que a la "prensa fifi no le gusta nada de lo que hacemos". En otra conferencia desde el Palacio Nacional, López Obrador mostró una caricatura de López Dóriga de Hernandez de La Jornada con un cartel que dice "AMLO malo, regrésame el chayote". Pese a que el periodista se molestó por la burla, aseguró que "no me doblarán ni me callarán". (Caricatura de López Doriga presentada por AMLO en la mañanera causa controversia)