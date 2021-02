Patricia Armendáriz busca una diputación por Morena

México.- Durante una entrevista, la empresaria Patricia Armendáriz dio a conocer sus aspiraciones por convertirse en diputada plurinominal por Morena.

Patricia Armendáriz, una muy popular empresaria en México, reveló en una entrevista para Reforma su intensión participar en el poder legislativo, como militante del partido político al que pertenece el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

"Es muy posible que yo eventualmente pueda participar en la legislatura, y en la legislatura yo quiero entrar como experta, estoy peleando por que me asignen un puesto plurinominal" reveló Armendáriz.

No tengo la oferta, yo me ofrecí

Admitió su intención de apoyar desde una curul el proyecto del Presidente Andrés Manuel López Obrador, pues está de acuerdo con los principios del presidente y de la Cuarta Transformación.

"Yo me apunté en las listas, hay un registro, esto nadie lo sabe, es la primera vez que tu pregunta frontal me obliga a contestarte de una manera honesta.

"Fui y me registré, como Pedro por su casa, es un registro en el que me sentí solicitando un ingreso a la universidad, porque te preguntan '¿por qué crees que vas a hacer bien a la sociedad?', te hacen casi casi jurar que no vas mentir, no vas a robar... es una encuesta muy importante, yo creo que esto va a pasar a un jurado y creo que sí tengo posibilidades importantes de llegar", dijo la empresaria sobre su registro en Morena.

Comentó que aunque es una prueba controversial a nivel familiar, lo hace por sus ideales en seguridad social, para sentar las bases de un Estado de bienestar, defender el medio ambiente y el empleo.

Armendáriz, no obstante, expuso que le preocupa que el fanatismo permee al Presidente.

"Me gustaría manifestarle (a López Obrador) que ya hay una situación en México que me preocupa muchísimo, que es el fanatismo, nos estamos volviendo fanáticos de la defensa de los intereses privados y el 'pueblo' se está volviendo fanático de la agresión de los intereses privados, y el fanatismo provoca violencia", advirtió.

Por otra parte, la emprendedora subrayó que López Obrador destaca por tres aciertos en su administración: el combate sistemático a la corrupción, pelear contra la delincuencia y su obsesión por el alivio de la pobreza.

En contraparte indicó que el principal error del tabasqueño es "dejarse picar" por los ataques en su contra.

"Y expresa palabras muy fuertes que pueden estar siendo expresadas, concebidas como polarizadoras, esa parte para mí desafortunadamente no creo que esté haciéndole bien a los mexicanos", opinó.

La empresaria, que dirige Financiera Sustentable, añadió que el Presidente no es un "antineoliberal" a ultranza, pero sí trata de corregir los vicios de esa corriente económica.

"Lo que yo siento es que el diálogo se ha roto, porque hay una defensa a ultranza y muy justificada del status quo, que al que le iba bien, en general, entonces obvio, iba a defenderse y decir 'me vas a quitar', al extremo de decir 'tú (López Obrador) eres un (Hugo) Chávez, me lo vas a expropiar'", indicó.

Para Armendáriz, López Obrador no es ningún Chávez, al no expropiar empresas y dar apertura a grandes consorcios para invertir en el país.

"El señor habla con Black Rock, habla con inversionistas, la verdad es que no siento que sea pro Estado, sino que está tratando de equilibrar la labor del Estado con el empresario", consideró.

Incluso defendió al presidente recordando que durante una conferencia, AMLO afirmó que México necesita más empresarios, pero empresarios que no sean abusivos.