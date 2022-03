Patricia Armendáriz se retracta y defiende escrito de AMLO al Parlamento Europeo

Ciudad de México.- La legisladora morenista, Patricia Armendáriz aclaró que si bien en un primer momento consideró que el comunicado del Gobierno Federal, enviado al Parlamento Europeo era una posible fake news y lo tachó de un "burdo escrito", ahora tras escuchar la versión del porqué del presidente Andrés Manuel López Obrador, entiende los motivos que lo orillaron a dirigirse de esa manera.

En una emisión del noticiero La Octava, para En Contexto con Rubén Luengas, la diputada declaró que tras conocer los motivos de AMLO sobre su respuesta al Parlamento, se llevó varias impresiones.

En su participación, recordó que una de las primeras impresiones al leer el comunicado fue decir "fake news", pues no creyó el presidente haya utilizado palabras como "borrego", las cuales podrían sonar disonantes en un comunicado sancionado por política de relaciones exteriores.

Aclaró que aunque esa fue su primera impresión, al día siguiente tres escuchar los motivos del presidente Andrés Manuel reflexionó sobre la calidad del líder que tenemos, pues aseguró que se trata de un mandatario transparente que no tiene máscaras para expresar lo que siente incluso adecuándose con palabras utilizadas en el parlamento.

Otras de las impresiones que obtuvo, fue que esta situación expuso "unos ríos subterráneos de comunicación de ideologías", donde un grupo de personas por decirse de grupos "conservadores", como ha señalado AMLO, convence a un grupo de europa para que a través de la crítica internacional a orillen a "normar a un presidente harto de esas críticas".

"Yo creo que estamos ante un nuevo liderazgo, ahora después de haber leído y escuchar al presidente creo que es un líder enojado", mencionó Patricia Armendáris.

La legisladora añadió que esta no es la primera vez que AMLO regaña a la comunidad internacional, pues recordó que en las Naciones Unidas reprendió a los países integrantes por no hacer nada por la pobreza, mientras que, al presidente de Estados Unidos, Joe Biden le ha dicho que no tolera la intromisión internacional.

En este sentido, la diputada aseguró que tras la ratificación de AMLO sobre el comunicado, se puede entender que él es un líder con convicciones propias, que rechaza la intromisión y que como presidente, también puede abandonar su investidura para reprender a nivel personal.