Pecu, el acompañante que le ha cambiado la vida a Maru Campos

Chihuahua.- En los últimos dos años y medio, Pecu se ha convertido en el fiel acompañante de Maru Campos y le ha cambiado la vida. Se trata de perrito Yorkshire terrier mini que la candidata del PAN y el PRD a la gubernatura de Chihuahua lleva consigo a todos lados.

La alcaldesa de Chihuahua con licencia ha sido vista en innumerables ocasiones con Pecu en varios eventos, no solo durante su mandato como presidenta municipal de Chihuahua sino también en sus recorridos como precandidata a la gubernatura, además de imágenes que sube a sus redes sociales.

Maru admite que hoy en día no tiene ningún hobby, pues en el poco tiempo que le queda libre se preocupa por dormir bien y en comer en una mesa como todo mundo en lugar de que sea en la camioneta en que transporta s sus compromisos.

“Ya no tengo hobbies, los llegué a tener en algún momento en mi vida, pero ya no los tengo. Me gustaba pintar, me gustaba el óleo, me gustaba el caballo, montar a caballo, me gustaba hacer ejercicio, me gustaba leer, ahora a lo más que puedo aspirar es a dormir bien y a comer en una mesa como todo mundo y no comer en la camioneta o dejar de comer”.

Inmersa en la política desde muy joven, Maru compagina su tiempo con su profesión y con su familia: con su madre, su hermano y sus cuatro sobrinos.

“Para mí la familia es con quien te rodeas todos los días, quien te ayuda a salir adelante, quien te impulsa, quien te apoya, no tiene que ser familia de sangre, tengo mucha familia sustituta en mi equipo, tengo mucha familia sustituta en la ciudad, y espero que próximamente en el estado. Tengo niños que apadrino, adultos mayores que apadrino, y esa es mi familia, soy muy feliz con esta familia sustituta”, abunda Maru.

Y aunque no se considera una mujer de temores, María Eugenia admite tenerle miedo a la muerte, no a la propia sino a la de sus seres queridos.