Pedían 35 mil pesos a mis contactos: Margarita Zavala sobre hackeo a su WhatsApp

México.- Tras denunciar que su número de WhatsApp fue hackeado, la diputada electa Margarita Zavala reveló que sus contactos recibieron mensajes en los que les pedían 35 mil pesos haciéndose pasar por ella.

En entrevista con Azucena Uresti para Radio Fórmula, la esposa del expresidente Felipe Calderón relató que el pasado domingo sufrió el ciberataque en el que pidieron dinero y extorsionaron a sus contactos de WhatsApp.

Lo que pasó es que con mi WhatsApp empezaron a pedir prestado dinero, a extorsionar. Inmediatamente me hablaron, no soy una persona así", aseguró la panista.

Margarita Zavala detalló que a uno de sus contactos le pidieron 35 mil pesos en su nombre, lo que descartó que ella haría de esa forma.

Me dice que (pidieron) poco, bueno, para algunos era mucho pero para otros poquito, pero el que me dijo primero, me dijo 35 mil pesos. No hay manera de que yo pida dinero así", aseguró.

Zavala reveló en Twitter que fue víctima de hackeo el pasado domingo. Foto: Captura de Twitter

La diputada electa abundó que sus contactos la alertaron inmediatamente sobre el ciberataque, por lo que estuvo impedida a utilizar su WhatsApp durante un día, aunque el problema se ha resuelto y todo fue reinstalado en su teléfono.

"Me enseñaron la foto y es mi WhatsApp, vi que hubo unas llamadas, afortunadamente el día de hoy ya me reinstalaron todo, pero por un día me lo cancelaron", dijo la ex primera dama.

Aseguró no sentir miedo porque es una persona transparente, aunque admitió sentirse preocupada de que desconocidos puedan acceder a sus datos personales.

La verdad es preocupante que hackeen tu información, estoy preocupada en ese sentido", añadió.

Fue el pasado domingo, poco antes de que diera inicio la consulta popular para enjuiciar expresidentes, que Margarita Zavala denunció en Twitter el hackeo del que fue víctima en WhatsApp.

"Me han avisado que están enviando mensajes de mi número WhatsApp. Es totalmente falso. Yo estoy bien, pero me hackearon mi cuenta completamente", fue el mensaje que publicó.