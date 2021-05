Pedir que INE investigue irregularidades es pecar de ingenuidad: AMLO

México.- El presidente de México Andrés Manuel López Obrador dijo que era pecar de ingenuidad pedir al INE que investigue la campaña que tiene Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad en contra del Gobierno Federal.

En la conferencia Mañanera de este 19 de mayo, AMLO acusó al INE de no investigar y tomar cartas en el asunto cuando irregularidades.

No obstante, se debe señalar que el Instituto Nacional Electoral tiene la facultad para sesionar sobre el rumbo e irregularidades que se presenten durante las campañas políticas, no obstante, Mexicano Contra la Corrupción y la Impunidad no es un partido político y no está participando en las elecciones oficialmente.

"Este dinero lo están usando en campaña en contra de nosotros, nada más que pedir que el INE investigue es pecar de ingenuidad", declaró AMLO sobre el financiamiento que otorga el Gobierno de Estados Unidos a dicha organización civil.

En ese sentido urgió al Gobierno de Estados Unidos a cancelar el financiamiento que realiza a dicha organización, pues México se encuentra por finalizar su periodo de campaña electoral.

"Ojalá y a partir de esta semana cancelen apoyos (...) todavía están recibiendo dinero, ya deberían cancelarlo con urgencia, porque además estamos en campaña", explicó el presidente mexicano.

Además, AMLO acusó al INE y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de no actuar en contra de las irregularidades que él ha expuesto en múltiples ocasiones durante sus conferencias Mañaneras.

¿Qué hace el INE? ¿Qué hace el Tribunal? Nada

Cabe señalar que la enemistad que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene con varios consejeros del INE comenzó hace algunos meses, pues los ha señalado de pertenecer al grupo político de oposición.

Ante ello, el presidente del INE Lorenzo Córdova Vianello ha salido en múltiples ocasiones a dar la cara para dar su versión sobre las acusaciones que realiza AMLO.