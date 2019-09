Pedirán remover a Mireles por misoginia 

Con el apoyo de diputadas de Morena, la Comisión de Igualdad de Género aprobó pedir la remoción de José Mireles como subdelegado del ISSSTE en el estado de Michoacán.



Por medio de una carta dirigida al director del Instituto, Luis Antonio Ramírez, y no al Presidente Andrés Manuel López Obrador, las diputadas condenarán las recientes expresiones misóginas del ex líder de cuerpos de autodefensas en la entidad y pedirán que sea removido del cargo, pues consideraron que no son suficientes sus disculpas.