Pediremos a paisanos no apoyar a partido que vote contra la regularización en Estados Unidos: AMLO

México.- El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador afirmó que pedirá a paisanos no votar por el partido político que vote contra la regularización de mexicanos que viven de forma ilegal en Estados Unidos (alrededor de 11 millones).

En la conferencia Mañanera del 15 de diciembre del 2021, el presidente de México también conocido como AMLO, aseveró que sí algún partido político de Estados Unidos o los dos votan contra la regularización de mexicanos en dicho país, hará un llamado a los paisanos a no apoyarlo más.

La iniciativa del presidente Joe Biden se encuentra en la Cámara, y serán los legisladores de los partidos políticos Repúblicano y Democrático, quienes decidirán si se regulariza a 11 millones de mexicanos que viven de forma ilegal en Estados Unidos.

AMLO aseveró que estará dando seguimiento puntual a la aprobación o rechazo de esta iniciativa, y que según se emitan los votos de cada partido político, hará un llamado a los paisanos para que ya no apoyen al partido o partidos que votaron en contra.

“Con mucho respeto hablamos de que vamos a estar pendientes, le vamos a dar seguimiento, y que no se vaya a malinterpretar, ellos también defienden su soberanía”, inició AMLO su comentario sobre el seguimiento a la iniciativa de regularización de migrantes mexicanos en Estados Unidos.

“Con todo respeto, nosotros en el caso migratorio vamos también, en su momento, a pronunciarnos y casi les puedo decir de que sí un partido, de los dos que hay en Estados Unidos, vota en contra de la regularización de nuestros paisanos, pues vamos a manifestarnos para que nuestros paisanos no apoyen a ese partido”, dijo abiertamente el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.

“No se puede apoyar a quien está en contra de los mexicanos y en contra de México”, aseveró AMLO sobre el llamado que podría hacer sí alguno de los partidos políticos de USA vota contra la regularización de los migrantes mexicanos que ya viven en dicho país.

“Respetuosamente, sí los dos partidos apoyan esta iniciativa que los ciudadanos apoyen a los dos, sí ninguno de los partidos apoya, entonces hay que decirle a nuestros paisanos ¿De qué sirve? Sí no nos están tomando en cuenta, si no nos respetan, hay que participar y no es nada nuevo ni extraño”, declaró AMLO.

Además, informó que en Estados Unidos la población legal de mexicanos es de 38 millones, mientras que los cubanos representan sólo 4 millones de personas, y este grupo sí tiene legisladores y gobernadores, mientras que los mexicanos no.