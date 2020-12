Pedro Carrizales “El Mijis” vence al cáncer de próstata y dice: "por algo Dios me dejó vivir"

Ciudad de México.- La tarde del primero de diciembre, el diputado local de San Luis Potosí, Pedro Carrizales "El Mijis", reveló en Twitter que finalmente logró vencer al cáncer que ha padecido por más de un año, que ante los resultados logrados en salud, hizo pública su celebración en la Ciudad de México.

En tono de broma, El Mijis expresó su felicidad al conocer los resultados médicos y lo resumió a su estilo "Mijis 1 - Cáncer 0", añade el legislador.

En redes sociales publicó un mensaje que dice: "1 año 3 meses después, me dieron la noticia de que ya no existe cáncer en mi cuerpo Se que por algo Dios me dejó seguir viviendo; desde aquí, les juro que así como vencí al cáncer, algún día venceremos la desigualdad Gracias por el apoyo! Hay Mijis Pa Rato", expresa Carrizales.