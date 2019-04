Pedro Ferriz critica zapatos de AMLO y lo tunden en redes

México.- El comunicador Pedro Ferriz criticó en Twitter los zapatos del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y asimismo lo invitó a contratar un sastre.

Tras una serie de mensajes a través de la red social, usuarios se lanzaron contra Ferriz hasta 'acabar" con el, incluso hasta lo acusaron de clasista.

Pedro Ferriz publicó "es una pena que alguien así; represente al Presidente de una nación".

Tras su mensaje que hizo público el pasado martes [ayer], usuarios defendieron a AMLO argumentando que si los zapatos del Presidente se encuentran en ese estado es por que "esos pies han recorrido México, están polvosos porque han caminado sobre las calles y caminos rurales que ningún político petulante ha querido pisar, esas raspaduras son resultado de todas las piedras en esos caminos".

Tú, desgraciado, tienes la obligación de llamarlo Presidente — SAD (@SadimLopez) 17 de abril de 2019

Tras los comentarios que defienden a AMLO, Pedro Ferriz no se quedó callado y de nueva cuenta publicó al respecto.

"¿Qué tiene de malo Genero? El presidente debe de tener un asesor, alguien que lo ayude a representar a un PAÍS No estamos hablando de una religión NO ES BUDA NO ES JESÚS NO ES MAHOMA ES UN JEFE DE ESTADO ¿Clasismo? Una boleada de zapato y un sastre".

Como consecuencia a este último tuit un usuario le respondió: "Creer que no tiene un asesor y que esa imagen desalineada es “accidental” Es pecar de “inocente” y más conociendo el discurso de los últimos 18 años de AMLO".

Creer que no tiene un asesor y que esa imagen desalineada es “accidental” �� Es pecar de “inocente” y más conociendo el discurso de los últimos 18 años de AMLO pic.twitter.com/ks75vnM6Nx — Winkar NA (@_winkar) 17 de abril de 2019

Por último, y con ganas de poner fin a la polémica que generó, el comunicador escribió: "Voy a volver a aclarar esta foto para los tontitos. nadie dijo que debían ser zapatitos Herms o Ferragamo. No es frivolidad, es una boleada a los zapatos, es un sastre. ¡Ahora me linchan a mi, por sus grandes acciones! Pedir dignidad"