Pedro Kumamoto planea regresar en 2021

Guadalajara, Jalisco.- El ex diputado local independiente Pedro Kumamoto, quien el año pasado perdió la elección para senador de la República, planea regresar a buscar un cargo público en 2021.

Mientras tanto, está dedicado a impartir cátedra y a escribir un libro; por su parte, trascendió que la organización que lo postuló, Wikipolítica, se acercó la semana pasada al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) con la intención de registrarse como partido político.

Hoy también fue un gran por otro motivo: fui invitado a dar una charla en Cambridge por parte de la sociedad de estudiantes de México en dicha universidad. Fue una gran oportunidad para conocer a jóvenes increíbles. (Y vi en la calle lomitos con abrigos jaja) pic.twitter.com/grkHhQAHSo — Pedro Kumamoto (@pkumamoto) 26 de enero de 2019

"Si todo sale bien, en tres años yo creo nos vamos a volver a ver en esas arenas (servicio público), pero de la política, la opinión pública y de participar yo no me voy a ir, porque creo que somos una fuerza política no solamente yo, sino todos los candidatos de Wikipolítica y la organización", dijo Kumamoto.

"El objetivo siempre ha sido servir en donde se pueda ser más útil, por lo que, por el momento, lo que yo sí tengo claro es que quiero ser útil a mi País, mi Ciudad y mi Estado; lo demás, la verdad es que creo que todavía es muy pronto para poder hacer una definición, pero sé que sí me interesa mucho poder seguir participando, y hacerlo de la manera en que ya nos conocen, de forma honesta, cercana, austera".

Él fue legislador local en el periodo 2015-2018 y, tras pedir licencia por unos meses, compitió en los comicios del año pasado para buscar el puesto de senador.

Sin embargo, perdió ante la fórmula de Clemente Castañeda y Verónica Delgadillo, de la coalición Por México al Frente (MC-PAN-PRD).

"Estábamos en una contienda en donde, desde luego, jugó un papel muy importante los liderazgos tanto de Enrique (Alfaro) como de Andrés Manuel (López Obrador), y en ese sentido, las fuerzas políticas se movieron muchísimo", dijo el político al hablar sobre el aprendizaje que le dejó la derrota electoral.

"Las alianzas (entre partidos) pesaron un montón, de no haber sido por las alianzas hubiéramos quedado en el primer lugar al Senado de la República. Eso nos deja aprendizaje, de que por cada peso que nosotros metimos, la alianza ganadora metió 9; eso te habla de una profunda inequidad en la contienda".

El ex diputado mencionó que está armando un proyecto sobre las acciones que emprenderá este año en la política de Jalisco, además de que ha estado dando clases y elaborando un libro que espera se publique durante 2019.

"Actualmente estoy dedicándome a la docencia y a dar, por ejemplo, conferencias, clases, talleres. Estoy dando cursos en universidades donde me van invitando en distintas partes de la República, y este semestre voy a dar clases en el ITESO (sobre) legislación cultural", declaró.

"Sigo escribiendo (...). Es un libro de no ficción, combina un poco crónica y ensayo, del por qué es importante hacer política, y un poco sobre cómo nosotros empezamos a hacer política desde el 2012; el plan es que este año quede terminado, es un libro que está firmado con la Editorial Planeta".