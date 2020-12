Pelean en redes sociales: Tatiana y Manuel Clouthier por renuncia de Alfonso Romo

Ciudad de México.- El mensaje en Twitter del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) respecto a que dejaba Alfonso Romo su cargo en la Coordinación de la Oficina de la Presidencia, ha generado múltiples reacciones entre el sector empresarial y la clase política de México, que está tarde también llevó a que los hermanos Clouthier Carrillo protagonizaran una pelea en redes sociales por la renuncia del empresario al gabinete a partir del primero de diciembre.

Todo se originó con el comentario publicado por Manuel Clouthier cuando dijo lo siguiente: "Bien por Alfonso Romo que acaba de renunciar a este catastrófico Gobierno de AMLO, se hartó de que se golpee a diario al sector privado y tener que dar la cara ante los empresarios ! Decidió ya no dialogar con el hipócrita", se lee en el tuit.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Fue en ese preciso momento, que excoordinadora de campaña de López Obrador, la diputada federal Tatiana Clouthier le respondió con estas palabras a su hermano: "Que absurdo comentario y lleno de frustración mal manejada".

Ah! Me vas a decir que el señor presidente no es vengativo! Jajajajaja todo indica que el frustado es otro, nomás que él es cínico, escribió Clouthier a su hermana como réplica a su llamado de atención.

Al no lograr otra respuesta de Tatiana Clouthier en redes sociales, Manuel Clouthier se refirió de nuevo al tema y comentó: "El riesgo mayor para los mexicanos ante la renuncia de Romo es que el gobierno y AMLO se radicalicen (más) contra el sector privado! Triste y trágico será el final de este gobierno que de transformación positiva no tiene nada !", agrega.

Afirma que "espero que el Presidente sea agradecido con a Poncho Romo y lo deje seguir su vida empresarial, respetándolo y sin vengarse porque decidió no seguir en este catastrófico gobierno!"

Persistente, añade: "Ya se han ido apartando del monólogo del presidente personajes que fueron parte importante de la campaña como Ortiz Pinchetti, Carlos Urzúa y hoy Romo, por decir algunos ! Señales que habrá que saber leer, adentro y afuera del Gobierno !".

Durante la tarde y noche, Manuel Clouthier se mantiene activo en Twitter y ha lanzado hasta el momento dos encuestas a los usuarios de las redes sociales, respecto a los motivos de la renuncia de Alfonso Romo y las repercusiones que podría tener en el gobierno de la Cuarta Transformación (4T).

La tarde de este miércoles 2 de diciembre, el presidente López Obrador hizo público que deja su cargo en su gabinete Alfonso Romo y comentó que "dejará la coordinación de la Oficina de la Presidencia, pero seguirá siendo mi principal enlace con el sector privado. Lo cierto es que fue funcionario público solo por tratarse de nosotros. Convenimos que estaría 2 años y se cumplió el plazo"

"Poncho está más en mi visión de que lo importante no es el cargo, sino el encargo. Él me ha ayudado y me seguirá ayudando", expresa el mandatario mexicano.