¿Pelear con USA para defender a tres dictadores?: Anaya reprocha a AMLO faltar a Cumbre de las Américas

"No puede haber Cumbre de las Américas si no participan todos los países del continente americano, o puede haber, pero nosotros consideramos que es seguir con la vieja política del intervencionismo, de falta de respeto a las naciones y sus pueblos", aseveró AMLO.

Por su parte, AMLO confirmó en La Mañanera de este lunes que no asistirá a la Cumbre debido a que el gobierno de USA no invitó a todos los países del continente americano, como él pedía.

" La mayoría de los mexicanos no está de acuerdo en que López Obrador meta a México en un conflicto con Estados Unidos para defender a tres dictadores ", aseveró el panista, reprochando que "estos personajes son los amigos de López Obrador, a los que defiende López Obrador", por lo cual también citó el dicho: "Dime con quién andas y te diré quién eres".

En un nuevo video publicado el 6 de junio de 2022 en sus redes sociales, Ricardo Anaya aseveró que lo importante no es que a Andrés Manuel López Obrador le caigan bien los "tres tiranos", sino " qué es lo correcto y qué le conviene a México ", pues sostiene que el mandatario debe acudir a la Cumbre de las Américas organizada por Estados Unidos.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.