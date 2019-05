Peleará Polevnsky dirigencia de Morena

Ciudad de México.- Yeidckol Polevnsky anunció este domingo que participará en la elección interna de Morena para pelear por permanecer en la dirigencia nacional de ese partido político.

Durante una reunión con candidatos y militantes de Tamaulipas, la secretaria general en funciones de presidenta se lanzó contra sus críticos, y adelantó que no aceptará ninguna propuesta para dejar ese instituto político y convertirse en embajadora.

"Hoy que tanto mequetrefe quiere acercarse a la presidencia del partido, he decidido que me quedo en el partido, iré a la elección. Una mala noticia para los adversarios, me darán doble dosis de ataque", expresó.

"Ya la última que sacaron es que me voy de embajadora a China. No me voy de embajadora a ningún lugar del mundo, la mejor embajada que quiero la de Morena y ahí me voy a quedar peleando y defendiendo al partido".

Yeidckol Polevnsky, presidenta y secretaria general de MORENA. Foto Agencia Reforma

En su discurso, la lideresa llamó a los morenistas a privilegiar la unidad interna y no permitir que "nadie les venga a meter cizaña".

Polevnsky consideró que, ante la etapa tan importante que vive Morena, tras los comicios presidenciales de 2018, es necesario que todos trabajen y cumplan con su responsabilidad.

"En verdad, estamos en un momento tan importante que, yo dije: en donde me toque ahí voy a trabajar. Cuando fui secretaria general no tenía ni el plan de ser secretaria general, pero donde me ha tocado, ahí le he entrado", dijo.

"Y decirles a todos y a cada uno de ustedes: cada quien, desde su trinchera, tienen una tarea la importantísima a realizar, en las casas, las familias, en el trabajo, quiero pedirles a todas y a todos, ayuden a nuestros candidatos, en verdad es muy importante que ayuden a los candidatos, que logremos todos los votos".

Compañeros, apoyemos a nuestros candidatos porque son la mejor opción para seguir con la #4taTransformación, recuerden que en @NacionalMorena todos formamos parte del proyecto alternativo de nación que encabeza nuestro presidente @lopezobrador_ #JuntosHaremosHistoria pic.twitter.com/rCpwuRAnr6 — Yeidckol Polevnsky (@yeidckol) 12 de mayo de 2019

En su intervención, Polevnsky también se lanzó contra el Gobernador panista de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, a quien acusó de meter a la contienda a toda su familia.

La lideresa habló del tema tras recordar que las recientes reformas a la Constitución permiten castigar con cárcel la comisión de delitos electorales, ya que no existe derecho a fianza.

"Hay que recordarle al Gobernador que lo estamos vigilando, que no le vamos a quitar el ojo de encima", expresó.

"Ya metió al hermano, a la prima, ya que le pare, no tiene llenadera, es un atascado, pero hay que pararlo. No se limita, no tiene el mínimo pudor".

Posteriormente, en un video publicado en sus redes sociales, recordó que, en la elección de Tamaulipas, sólo los candidatos de Morena representan al Presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que decidieron no ir en alianza con ninguna otra fuerza política.

"Por favor, no se equivoquen, voten solo por Morena, esta vez, aquí, no vamos en alianza con ningún otro partido, los otros partidos tratan de tomar las frases, los nombres y los proyectos de Andrés Manuel López Obrador para montarse y colgarse de ello", manifestó.

"No, los únicos que representamos a Andrés Manuel López Obrador, a Morena y a la Cuarta Transformación somos nosotros, son nuestros candidatos".