"Peligrosa campaña de odio", PAN responsabiliza a AMLO y Morena de cualquier atentado

México.- Tras el asalto que sufrió esta mañana la diputada federal panista MaryJose Gamboa en las calles de la Ciudad de México, el Partido Acción Nacional (PAN) responsabilizó al presidente Andrés Manuel López Obrador y al partido Morena de cualquier agresión contra alguno de los legisladores del blanquiazul.

Mediante un comunicado, el partido opositor al oficialismo aseguró que existe una campaña de odio y violencia orquestada desde Palacio Nacional y desde el Movimiento Regeneración Nacional contra las fuerzas políticas opositoras al régimen actual.

"Acción Nacional responsabiliza al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador; y al dirigente de Morena, Mario Delgado, de cualquier acto, agresión o atentado que sufran nuestros legisladores o el presidente nacional Marko Cortés por la peligrosa campaña de odio y violencia que han iniciado en su contra", se lee en el texto publicado en el portal de Acción Nacional.

Leer más: Asaltan en CDMX a diputada panista de Veracruz; culpan a AMLO y Morena por haber difundido sus rostros

En este sentido, el Cortés Mendoza hizo hincapié en que las agresiones contra legisladores de oposición demuestran que el actual titular del Poder Ejecutivo Federal pretende establecer un régimen autocrático en la república mexicana, "donde no solo no se respeta la libertad y el derecho a disentir, sino se busca reprimir amedrentando, persiguiendo y hostigando a los legisladores de oposición", apuntó..

Aunado a ello, el PAN instó al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, a que garantice la seguridad de los diputados federales, ello ante las amenazas que ha lanzado el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, de realizar diferentes actividades donde expone a los legisladores que votaron en contra de la reforma eléctrica del presidente López Obrador el pasado domingo 17 de abril del año en curso.

"Acción Nacional junto con la coalición Va por México salvaron a nuestro país de una de las peores reformas que se han visto, la cual pudo provocar altos niveles de contaminación, afectación a la salud de los mexicanos, elevados costos en los recibos de luz, y aún más pérdidas de inversiones y empleos", aseguró.

En este marco, Acción Nacional acusó al mandatario federal y a los morenistas de pretender seguir dividiendo al país mediante campañas de odio, ello, señaló debido a que no se logró el aval a la "contrarreforma energética".

Leer más: Partido Verde expulsa a diputada por votar en contra de la reforma eléctrica de AMLO

"Si algo nos llega a pasar, los responsables serán Morena y sus secuaces, los traidores a la patria, que no han votado por más presupuesto para medicinas, para nuestras mujeres que están matando día con día y no tienen refugios contra la violencia, contra las madres que no tienen dónde dejar a sus hijos, contra miles de muertos a causa del COVID por una negligente estrategia de salud, los que han provocado inflaciones parecidas a las de los ochenta y pobreza extrema, así como un país sumido en la violencia y en manos del crimen organizado", finaliza el comunicado.