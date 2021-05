Pemex compró totalmente la refinería Deer Park por 600 mdd: AMLO

México.- Tras realizar un pago de 600 millones de dólares, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador anunció que Pemex realizó la compra de la refinería Deer Park, ubicada en Houston, Texas, y que pertenecía a la empresa Shell.

Se trata de una refinería que estaba compartida por Pemex y Shell, pues antes de que se realizara este pago, ambas empresas poseían la mitad y la mitad de las acciones.

"Se compró el 50 % de las acciones porque el otro 50 % ya era de Pemex y de esta manera ya contamos con una nueva refinería, esta refinería de Houston tiene capacidad para procesar 340 mil barriles diarios", reveló el mandatario en un mensaje desde Palacio Nacional.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el Consejo de Administración de Pemex, la petrolera más endeudada del mundo, aprobó por unanimidad la compra, cuyos detalles se informarán en la conferencia Mañanera de este miércoles 26 de mayo.

La refinería Deer Park de Texas, se suma a las que ya existen en México y a la que construye el Gobierno de AMLO en Veracruz.

"Vamos a producir gasolinas, diésel y es igual que la nueva refinería de Dos Bocas que estamos construyendo, que también va a tener capacidad para refinar 340 mil barriles diarios de combustibles", sostuvo el presidente de México Andrés Manuel López Obrador en un video que compartió en sus redes sociales.

El "rescate" de la empresa del Estado y del petróleo es una de las principales apuestas del presidente López Obrador, quien esta mañana reiteró su meta de producir 1,8 millones de barriles diarios de combustible para destinarlos de forma exclusiva a la refinación de gasolinas para consumo nacional.

"Recibimos seis refinerías y vamos a entregar ocho refinerías, de esta manera vamos a dejar de comprar los combustibles, las gasolinas, en el extranjero. Pemex va a procesar todo el petróleo crudo, lo va a convertir en gasolinas, en diésel y vamos a ser autosuficientes, esto para 2023", reafirmó.

Pero la petrolera del Estado perdió 21.417 millones de dólares en 2020 en lo que fue "la mayor crisis" de su historia, según admitió la propia empresa, que en el primer trimestre de 2021 todavía registró pérdidas por 1.813 millones de dólares.

Aun así, López Obrador presumió de la importancia y responsabilidad de la compra.

"No crédito, no deuda, sino de los ahorros, por no permitir la corrupción, por hacer un gobierno honesto y austero, sin lujos", expresó.

Antes, el presidente expuso en su rueda de prensa de la mañana el "nuevo plan de comercialización de Pemex", que consiste en extraer el petróleo, refinarlo en México y distribuirlo "a buen precio a los consumidores" nacionales.

"Nunca vamos a pasar de 2 millones de barriles diarios en lo que a nosotros corresponde para dejar reservas suficientes y para dejar la herencia a las nuevas generaciones", manifestó.