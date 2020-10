Pemex despide a líder sindical tras video donde come con Romero Deschamps

CDMX.- Durante la conferencia mañanera de este 20 de octubre se dio a conocer un video en el que se ve comer a Alejandro Cabrera Fernández, presidente del Consejo General de Vigilancia del Comité Ejecutivo General del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, con el diputado federal Carlos Antonio Romero Deschamps, por lo que fue despedido al romper los principios éticos que rigen a la compañía energética.

La noticia fue dada a conocer por PEMEX esta tarde, justificando la medida al considerar que Cabrera Fernández actuó de forma unilateral y sin el conocimiento, incluso mucho menos la autorización de sus superiores jerárquicos.

Esto fue explicado en un comunicado, donde también se detalló que el exfuncionario era responsable de las relaciones laborales y recursos humanos de la petrólera, así como de sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales.

Toda actividad relacionada con el motivo de su encargo, debe ser atendida dentro de sus instalaciones, por lo que se considera que no hay justificación para realizar reuniones fuera de las mismas en horario laboral con ex directivos y ex líderes sindicales sin relación laboral con la empresa”, agrega el texto de prensa.