Pemex me dijo que ya habían registrado a ‘Gas Bienestar’: Confirma AMLO nombre de gasera del gobierno

Ciudad de México.- Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, confirmó que el nombre de la gasera del gobierno será “Gas Bienestar”, luego de la polémica al revelar que el nombre ya estaba registrado ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), por un empresario mexicano.

AMLO aseguró que Octavio Romero Oropeza, director de Petróleos Mexicanos (Pemex) ya le había informado sobre el registro de Gas Bienestar, e incluso la paraestatal que estará a cargo de la gasera pública, ya presentó el dinero del logotipo de la nueva empresa.

"A mí me dijo Pemex que ya habían registrado el nombre de Gas Bienestar, yo me enteré de eso, pero no me comentó nada, el director de Pemex, incluso ya me presentó el diseño”, informó el jefe del Ejecutivo en su conferencia matutina.

Leer más: ¡Ánimo, les va a ir bien! AMLO envía mensaje a deportistas mexxicanos en los Juegos Olímpicos Tokio 2020

El presidente Andrés Manuel adelantó que Pemex incluso ya ha adquirido bienes para Gas Bienestar, como terrenos donde operará la gasera, así como camionetas para la distribución, así como tanques de gas.

"Ya se elaboró el programa, ya se tienen los terrenos para las centrales de distribución, ya se están adquiriendo los cilindros, las camionetas repartidoras, ya estamos avanzando. Esto está a cargo de Pemex, es una empresa filial a Pemex”, mencionó.

Iniciará en CDMX

AMLO retomó que Gas Bienestar comenzará a laborar en tres meses, como se dijo en el momento que se presento la nueva empresa del gobierno, sin embargo, transcurrido el tiempo, el mandatario aseguró que en dos meses la gasera iniciará en la Ciudad de México.

“Ya se ha avanzado en la creación de la empresa, vamos iniciar en tres meses, yo creo que antes, considerando el tiempo que ya transcurrió desde que lo dimos a conocer. Vamos a pensar que en dos meses más ya estaremos distribuyendo el gas Bienestar en la Ciudad de México, y poco a poco se va a ir ampliando".

Leer más: Silvano Aureoles hará gira por EU para denunciar narcoelección de Michoacán; inicia este viernes

Y es que uno de los motivos de la creación de la nueva empresa nace a partir del aumento desmedido del gas en la Ciudad de México, por lo que urge atender el asunto en la capital del país.

El mandatario agregó que será a próxima semana que tenga una reunión con las autoridades de Pemex para recibir información sobre el avance de la filial, anticipando que la información será presentada en la conferencia matutina.