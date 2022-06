Pemex responde a Loret de Mola y justifica gasto millonario en hielo

Al final del comunicado, Pemex resalta que los contratos por la compra de hielo y agua se encuentran disponibles en su sitio web de transparencia, sin embargo, Latinus señaló que hasta el pasado 22 de junio no aparecían en la plataforma.

Por lo anterior, la petrolera calificó de "sesgada e imprecisa" la información difundida por Latinus y Loret de Mola, y añadió que no fue necesario pedir la participación de un testigo social debido a que las licitaciones públicas señaladas no superaron la cantidad de 25 millones de dólares.

Al respecto, la empresa del Estado aseguró que las otra cuatro empresas participantes "no cumplieron con los requisitos técnicos necesarios para la contratación", mientras que CLR y Asociados SA de CV, en conjunto con CAAGIMAR SA de CV, cumplió "comercial, técnica y económicamente".

"Contrario a lo que se menciona en la nota, estos servicios resultan prioritarios para más de 77 mil trabajadoras y trabajadores que día a día realizan funciones en 475 instalaciones industriales y administrativas en los estados de Oaxaca, Puebla, Veracruz, Chiapas y Tabasco; así como las ciudades de Ciudad de Carmen y Mérida (...) La mayor parte de las instalaciones se ubican en lugares aislados donde no se pueden obtener de manera rápida insumos de primera necesidad como los ya mencionados", respondió Pemex.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.