Pemex se asigna contrato de 37.3 mil millones de pesos sin licitación

En la versión pública el contrato de Pemex no se aclaran las características de los vehículos que serán arrendados ni la vigencia de la contratación, tampoco se sabe si las filiales privadas podrán subcontratar a otras empresas.

De acuerdo con el diario Reforma, el contrato millonario fue adjudicado el pasado 12 de noviembre a Pemex Desarrollo e Inversión Inmobiliaria ( PDII ) y su filial III Servicios , que al ser empresas privadas no están obligadas a publicar sus contrataciones en el portal de Pemex ni someterse a reglas de transparencia.

Raúl Durán Periodista

