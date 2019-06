Peña Nieto es investigado por EU por soborno, aseguran

México.- Las autoridades de Estados Unidos investigan al ex presidente de México Enrique Peña Nieto (2012-2018) por autorizar la compra de una firma de fertilizantes con sobreprecio, según una publicación de este martes del diario El Universal.

De acuerdo con este medio mexicano, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Securities and Exchange Commission señalan en un informe que el expresidente, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), pudo haber recibido un soborno al autorizar en 2015 la compra de una empresa de fertilizantes -Fertinal- con un costo excesivo por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Según los documentos, Peña Nieto dio el aval al exdirector de Pemex Emilio Lozoya -hoy perseguido por la ley y en paradero desconocido- para que comprara Fertinal por 635 millones de dólares, pese a que la empresa era insolvente y tenía una deuda gigante.

Cuestionado sobre el tema, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, defendió este martes que exista una investigación por presunta corrupción en la compra de una planta de fertilizantes.

Enrique Peña Nieto. Foto: Agencias

"Son denuncias que ya se habían presentado, si nos quedábamos callados íbamos a ser cómplices, encubridores", dijo el líder del izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena) desde Palacio Nacional.

El presidente empezó asegurando que no había visto la nota y no tenía información.

No obstante, continuó explicando que existe en la Fiscalía General de la República (FGR) una investigación sobre la planta Fertinal, una operación de dudoso fin que atribuyó al "neoliberalismo".

Le preguntaron si a Peña Nieto se le daría el mismo trato que a Lozoya si Estados Unidos le pedía información. "A todos (el mismo), no puede haber impunidad", apuntó.

Pero recordó que él, como ha defendido desde hace meses, está a favor de mirar hacia el futuro y no perseguir a expresidentes para no quedarse "anclados en el pasado".

"¿Esta información pasó por manos de Enrique Peña Nieto?", le preguntó finalmente la prensa.

"No sabemos, pero está abierta la investigación. Es muy difícil que el presidente de la República no se entere de un negocio de esta magnitud", remachó el líder izquierdista, quien dijo que no es "su fuerte la venganza".