Peña Nieto habría comprado lujosa casa para Tania Ruíz 

No cabe duda que el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, siempre ha dado de que hablar, y no solamente en cuestiones políticas, si no que constantemente se ve envuelto en escándalos.

En esta ocasión se le ha vinculado con la compra de una lujosa casa para su actual pareja, Tania Ruíz, valuada en siete millones de dólares.

El rumor ha corrido por parte del canal de Youtube, El Borlote, donde se afirma incluso que el ex mandatario la mandó a sanitizar debido a la actual pandemia de covid-19.

El canal agregó que la pareja ya tiene planes para vivir juntos una vez que termine la contingencia.

Otro punto que también ha dado mucho de que hablar, es que la nueva residencia cuenta con mayores lujos que aquella famosa "Casa Blanca" que el político compró para su en ese entonces esposa, Angélica Rivera, "La Gaviota".

Con información de "El Borlote"

