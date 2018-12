Peña Nieto le da valioso regalo de Navidad a su hija Paulina Peña

Paulina Peña, hija del expresidente de México, Enrique Peña Nieto, presumió en redes sociales el valioso regalo que le dio su padre por Navidad.

La hija del exmandatario mexicano recibió por parte de su papá un collar con un enorme valor sentimental, pues pertenecía a su difunta madre, Mónica Pretelini, fallecida en el 2007.

“Probablemente, éste es el mejor regalo que he recibido en mi vida, mi papá me lo acaba de dar. Era un collar de mi mamá que tenía guardado hace más de quince años. No puedo de la emoción”, posteó junto a la fotografía del collar.

El collar que recibió Paulina Peña por Navidad.

Paulina Peña decidió plasmar este momento tan especial para ella. La publicación generó un sinfín de comentarios, algunos positivos y otros negativos.