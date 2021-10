Peña Nieto: los errores más divertidos del exesposo de Angélica Rivera

México.- Reconocido como uno de los jefes de Estado más corruptos, el expresidente Enrique Peña Nieto no solo dejó sumamente endeudado a México, sino también decenas de escenas que pasaron a la colectividad mexicana como memes memorables.

Como ya ni llorar es bueno y a casi 3 años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador solo se ha visto al ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, quien supuestamente iba a "cantar" contra muchos de las grandes cabezas del anterior sexenio priista, cenando en un lujoso restaurante de la Ciudad de México cuando se supondría está en arraigo domiciliario; aquí recordaremos algunos de los momentos más divertidos del querido "Lord Peña".

El temblor de Los Pinos

Siempre se ha puesto en entredicho los problemas de alcoholismo del expresidente panista Felipe Calderón Hinojosa y, en una de esas, dejó una botella en los rincones de la residencia presidencial, pues tras el sismo del 7 de septiembre de 2017, cuando se presentó en el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) Peña Nieto contó que una vez sintió un sismo que nada más se percibió en los Pinos.

"Una vez sentí un temblor que nadie más sintió . Aunque no pudo recordar cuándo sucedió sí dijo dónde ocurrió: Fue ahí en Los Pinos y solamente se sintió ahí, no sé qué pasó", mencionó sin revelar más detalles.

No menos, como a cinco

"Estamos a un minuto de aterrizar. No, menos, como a cinco", es sin duda una de las frases más épicas y que más memes generó el ex jefe del Ejecutivo Federal. La frase fue pronunciada cuando el ex mandatario se trasladaba al estado de Oaxaca abordo del avión presidencial.

El refresco de Enrique Peña Nieto

¿Lo podrá corroborar Angélica Rivera? Cuando inauguraba la planta de la empresa Peñafiel en Tecámac, Estado de México, el expresidente mexicano aseguró que dicha bebida era “el refresco del presidente Peña Nieto, Peñafiel”. En ese momento los asistentes no pudieron apreciar el épico chiste, pues el único que se rió fue el ex jefe del Estado mexicano.

Su amor por la lectura

¿Cuántos libros ha leído Enrique Peña Nieto? Es una respuesta que ni él mismo sabe. Aunque muchos no lo crean, ha leído la Biblia, pero no toda, que quede claro; solo algunos pasajes. Hay que sumarle al santo libro, La Silla del Águila, que atribuyó a Enrique Krauze, aunque en realidad sea de Carlos Fuentes. También habló de unos "caudillos", a pesar de que no supo dar con el título que los contenía; se trataba de Siglo de los Caudillos, mismo que sí fue escrito por Krauze.

Aunado a estos tres, del que únicamente pudo recordar la Biblia sin confundir autores y no recordar nombres de obras, Enrique Peña Nieto, en aquella conferencia en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, Jalisco, en 2011 cuando presentaba su libro "México, la gran esperanza", agregó un título más a la larga lista de libros que ha leído, aunque esta vez tampoco dio con el autor; se trataba de la novela "La inoportuna muerte del presidente" de Alfredo Acle Tomasini.

Aun y cuando la confusión de los libros y autores se dio meses antes de que se llevaran a cabo las elecciones presidenciales, Peña Nieto logró anotarle el 2-0 a Andrés Manuel López Obrador, quien a casi 3 años de gobierno también está haciendo méritos para ser recordado por los memes que salen de cada frase que dice en sus "mañaneras".