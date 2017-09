Peña Nieto muestra cómo vivió el sismo

México.- Miles de personas registraron con sus teléfonos móviles el sismo más intenso de la historia que afectó anoche a 11 estados de la república.

Uno de ellos fue el presidente de la república, Enrique Peña Nieto.

El mandatario capturó con el video de su teléfono móvil, cómo se movían las luminarias del lugar en el que estaban mientras el sismo estremecía a una gran parte del país.

Lo que experimentó, el mismo mandatario lo describió a reporteros que lo rodeaban.

"Yo estaba afuera. Sonó la alarma, me bajé y estaba ahí en la parte de abajo".Dijo que no sintió el temblor. "Este no lo sentí porque estaba ahí caminando. Sentí una vez uno que nadie más sintió"