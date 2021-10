Peña Nieto: peleas públicas más graciosas con Angélica Rivera, "La Gaviota"

México.- ¿Pero las risas no faltaron, no? Aunque tras que terminara su mandato, el expresidente Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera pusieran fin a su matrimonio, siempre quedará en la memoria colectiva de los mexicanos sus muestras de amor y, ¿por qué no? Sus peleas públicas.

A pesar de que, como todas las parejas públicas, las familias presidenciales tratan de dar una imagen pública de felicidad y amor a los ojos de la sociedad, no son pocos los casos en los que, tarde o temprano, trasciende que, detrás de la puerta pasa todo lo contrario.

Grito de Independencia

En su cuarto "Grito de Independencia" el ex mandatario federal y "La Gaviota" tuvieron una pequeña disputa en público olvidando que en esos momentos los ojos de las cámaras estaban en ellos. En 2016, como es costumbre, la primera familia de México se trasladó al balcón de Palacio Nacional para pronunciar los "Viva" y tocar la campana. Pero más allá del acto protocolario, lo que llamó más la atención fue ver que, en un momento, Rivera le dice algo al oído a Peña Nieto y este estira su brazo de forma inmediata de las manos de la ex actriz.

Los reyes de España en México

Fue en 2014 cuando los reyes Felipe y Letizia de España visitaron la república mexicana. Como indica el protocolo para estos casos, el ex titular del Poder Ejecutivo Federal y Angélica Rivera los recibieron y les dieron la bienvenida a territorio nacional.

No obstante, en el marco del acto, se ve cómo la ex primera dama intenta agarrar el brazo de Enrique Peña Nieto y este la rechaza. Tras ello, los papales se invierten, pues después es él el que quiere agarrarla de la mano y ella se la deja estirada. Solo queda una duda, ¿le habrán pedido a los reyes españoles que se disculparan con los pueblos indígenas de México?

Viaje a Francia

En una situación parecida a la vivida en la visita de la realeza de España, en 2015 la ex pareja presidencial se trasladó a Francia a fin de estar presente en la conmemoración del Día Nacional de dicho país. Sin embargo, nuevamente, se puede ver en los videos cómo Peña Nieto, primero, intenta tomar el brazo de "La Gaviota" y ella rechaza la acción. Posteriormente, Angélica trata de apoderarse del brazo del expresidente y él le rehúye.