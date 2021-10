¿Peña Nieto recibe protección por el caso Ayotzinapa? Esto dice exgobernador de Guerrero

México.- El expresidente Enrique Peña Nieto podría estar siendo protegido por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador por el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos y asesinados en 2014, de acuerdo a lo supuesto por el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero.

El ex mandatario estatal acusó a la administración federal de no haber llamado a declarar a otros ex servidores públicos del sexenio del priista.

"No quiero pensar que hay protección para estos personajes, porque debemos ser tratados con el mismo rasero, no entiendo porque no se les ha tocado”, sostuvo.

Lo anterior luego de haber sido convocado, este miércoles 13 de octubre, a la sesión del Grupo ACA, concentrándose su participación en su propia defensa en el caso de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.

¿Peña Nieto usó de chivo expiatorio a Ángel Aguirre?

Ángel Aguirre Rivero denunció a Enrique Peña Nieto de utilizarlo como "chivo expiatorio" en las indagatorias sobre la privación ilegal de la libertad y vida de los 43 normalistas, acontecida la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala.

Además, reprochó al ex titular del Poder Ejecutivo Federal de haber, en su momento, minimizando la desaparición de los estudiantes, pues expuso que con la presencia de la Policía Federal, el Ejército y la extinta Procuraduría General de la República (PGR) en Iguala, era poco creíble que, en el mismo momento en el que secuestraban a los 43, Enrique Peña Nieto no se hubiera enterado.

“¿El gobernador Aguirre tuvo algo que ver? Si yo hubiera propiciado un hecho de esa naturaleza, hubiera sido como cavar mi propia tumba. ¿por qué iba a mandar a secuestrar y desaparecer a estos jóvenes? No tiene ninguna lógica", sostuvo el exgobernador de Guerrero.

El ex servidor público aseguró que carece de lógica que él haya mandado el desaparecimiento de los jóvenes estudiantes. Además, enfatizó ser el más interesado en que el crimen quede resuelto.