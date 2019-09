Pensión de adultos mayores no es una dádiva, es un derecho: AMLO

México.- Andrés Manuel López Obrador dijo en conferencia de prensa que la pensión universal a adultos mayores "no es una dádiva, es un derecho". Programa que ha avanzado ya al 93.6% de su meta, por lo que evalúan que el proyecto marcha correctamente.

Dijo López Obrador, quien aseguró que este programa cuenta ya con 18 años.

El programa para adultos mayores inició en el 2001 en lo que fue el Distrito Federal. Programa que posteriormente tendría un "descontrol".

Agregó el mandatario que en el resto del país "se empezó a aplicar hace 10 años, no igual que en la Ciudad de México, porque se entregaba en el resto del país la mitad de lo que recibían los adultos mayores en la CDMX".

El nuevo enfoque se basa en la universalidad de Derechos Humanos, el ciclo de vida de la persona, y la participación social y comunitaria, comentó María Luisa, secretaria de Bienestar.

Hoy los pensionados del Issste, Pemex, CFE, fuerzas policíacas, y otras instituciones, son beneficiarios de la pensión universal para adultos mayores, indicó Ariadna Montiel.

Y no era univeral, no era para todos. No se tomaba en cuenta a quienes tenían ya pensión.