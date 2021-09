Perfila TEPJF ratificar a Evelyn Salgado como gobernadora electa de Guerrero

México.- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) propondrá ratificar el triunfo de Evelyn Salgado Pineda como gobernadora electa del estado de Guerrero en las pasadas elecciones del 6 de junio.

Aunque señala que el presidente Andrés Manuel López Obrador sí pudo tener efecto en la preferencia del voto de los guerrerenses a la hora de elegir al personaje que será el jefe del Ejecutivo estatal durante los próximos 6 años.

El proyecto que el magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón entregó al resto de integrantes de la Sala Superior del TEPJF contempla determinar como válida la contienda electoral a la gubernatura de Guerrero, así como la entrega de constancia a la candidata de Morena, Evelyn Salgado.

Lo anterior tras exponer que no incumplió con el proceso de elegibilidad como suspirante del partido guinda, ni tampoco violentó las leyes electorales con los programas sociales del gobierno federal como medida de coacción del sufragio.

Además. el texto indica que los dichos del presidente López Obrador en sus conferencias matutinas de Palacio Nacional a favor de Morena no son elementos suficientes para anular la elección en Guerrero.

Lo anterior después de que el PRI entregara 8 videos que contenían 74 pronunciamientos que contenían mensajes vinculados al proceso electoral de dicha entidad, acusando que se trataban de violaciones a los principios de neutralidad e imparcialidad por parte de el jefe del Ejecutivo Federal.

En lo mencionado por López Obrador hace referencia a las resoluciones tomadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral por el retiro de la candidatura de Félix Salgado Macedonio, padre de Evelyn.

Al respecto, Reyes Rodríguez señala que "no se advirtieron mayores elementos probatorios para acreditar que los resultados de la elección fueron producto de una influencia derivada de La Mañanera; que no existe un nexo causal, directo e inmediato entre el contenido de los videos y los resultados de los comicios; los actores no demuestran esa influencia” .

A pesar de que se reconoce que los posicionamientos del mandatario federal pudieron producir cierta inequidad en la elección, pues manifestó su inconformidad por las decisiones que tomaron las autoridades electorales en relación a Salgado Macedonio, subraya a su vez que ello no es suficiente para declarar la nulidad de la contienda en la que resultó ganadora la morenista.

Por su parte, en cuanto a la elegibilidad de Evelyn Salgado por no haber pasado esta por el procedimiento que establece Morena en sus estatutos para poder ser elegida como abanderada, lo cual supondría que habría incurrido en una prohibición de las normativas al postular a un familiar, el proyecto del presidente del TEPJF contempla invalidar los alegatos.

En cuanto a la entrega de programas sociales federales en Guerrero, el proyecto determina que resulta inválido alegar sobre la entrega de los mismos como elemento que violentó la neutralidad y equidad del proceso, ya que el último pago de los mismos se llevó a cabo el 3 de abril, lo que va a acorde con lo establecido en el artículo 291 de la Ley Electoral local.

Por último, en relación a las supuestas acusaciones que hizo el PRI sobre un grupo de WhatsApp llamado "Servidores de la Nación" mediante el que el delegado del estado de los Programas Integrales de Desarrollo del gobierno en la zona de Tierra Caliente, Andrés Nieto Cuevas, dio instrucciones en diferentes ocasiones para que todos los miembros de su equipo votaran a favor de Morena, las pruebas se desecharon.

Lo anterior debido a que aunque el Revolucionario Institucional pidió que se requirieran informes a AT&T y Telcel, además de exponer capturas de pantalla del chat, nunca pormenorizaron acerca de cómo habían obtenido estas pruebas y tampoco acreditó la licitud de su obtención, por lo que no cuentan con valor probatorio.

Leer más: Respalda Morena a AMLO en propuesta de una Unión Europea en América

Por todo ello, la Sala Superior del TEPJF propondrá refrendar la validez de la elección a la gubernatura en Guerrero y, con ello, confirmar el triunfo de Evelyn Salgado como gobernadora electa.