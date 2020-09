Perfiles de Morena hacia elecciones de 2021 no intimidan a otros partidos en Sinaloa

Sinaloa.- Luego de que en los últimos días se hicieran presentes los candidatos a dirigentes nacionales de Morena en Sinaloa, los presidentes estatales del PRI y el PAS, expresaron que los personajes morenistas locales que acompañaron a los aspirantes y que son los potenciales candidatos en el 2021, no son competencia para sus partidos.

El presidente del Partido Sinaloense (PAS), Héctor Melesio Cuén Ojeda, expresó ser respetable de las decisiones y previsiones que hagan los partidos contrincantes en las contiendas electorales y que, el PAS esperara los tiempos para que, Morena pueda acomodarse mientras que, ellos preparan a sus propios candidatos.

Por su parte, desde el PRI Sinaloa, Jesús Valdés, descartó cualquier tipo de amenaza electoral al considerar que, ninguno de los políticos morenistas presentes en el encuentro con Mario Delgado, ha hecho trabajo de territorio y se ha acercado a la ciudadanía como lo ha hecho el PRI.

"Nadie conoce a los diputados de Morena, entonces yo no diría que con potenciales candidatos a ganar, no son cercanos a la gente, no hacen las gestiones sociales