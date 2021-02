Periodista le da la contraría AMLO durante la Mañanera

México.- Durante la conferencia Mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, quedó grabado una breve confrontación entre un periodista de El Universal y el mandatario mexicano, pues este último afirma que dicho medio solo busca atacar a su gobierno.

El periodista Alberto Morales de El Universal, cuestionó al presidente de México sobre cuales serían las acciones que realizaría el gobierno para evitar los paros técnicos en la producción que registran múltiples empresas en el país.

Ante ello, López Obrador aseguró que el área correspondiente ya se encuentra trabajando para resolver esta situación, la cual es inédita en el país.

Debido a que en Texas se registró una tormenta invernal que causó que se buscara declarar estado de emergencia en dicha entidad de Estados Unidos, así como también la limitación en la venta y distribución de gas natural, y la lamentable muerte de 47 personas en el país norteaméricano.

El cese en la distribución de gas natural por parte de empresas de Estados Unidos ocasionó un importante desequilibrío energético en el país, el cual fue resuelto en un lapso de dos días por la Comisión Federal de Electricidad.

Sin embargo, aún no se produce energía eléctrica suficiente como para que la vida cotidiana de los ciudadanos y las fábricas continúe con normalidad.

Fue sobre este tema que Alberto Morales de El Universal cuestionó al presidente, quien tras responder, añadió que "aquí a la prensa no le importa si hay paros técnicos en las empresas, lo que les interesa es atacar al gobierno que yo represento".

Ante ello el periodista preguntó; "esto no representa ningún ataque ¿o sí?. A lo que AMLO respondería que sí.

Alberto Morales- ¿Usted considera qué hay un ataque?

AMLO- En el caso de El Universal es diario, es constante, y en el caso de Reforma lo mismo.

Alberto Morales- No comparto su opinión presidente.

AMLO- No pues, tienes toda la razón, además yo respeto tu punto de vista aunque también no lo comparto, osea, pero esa es la realidad.

Fue parte de la conversación entre López Obrador y el periodista, posteriormente, el presidente de México mostró en la conferencia Mañanera la portada de la versión impresa de El Universal, sobre lo cual hizo múltiples comentarios sobre la prensa amarillista y la libertad de expresión.

Posteriormente declaró que El Universal, o mejor dicho los directivos del medio, tuvieron un trato especial por parte del gobierno durante décadas y que ahora que la situación cambió pues no están conformes.

Regresando al tema del paro técnico, se presentó en pantalla un twit de Rocío Nahle, titular de la Secretaría de Energía donde se afirmaba que se mantenía la producción de energía para que no se interrumpiera el funcionamiento de la industria.

Tras ello, volvió a tener un intercambio de palabras con el periodista.

AMLO- En el caso de este asunto que estamos tratando, podemos argumentar todo, informar todo, el problema de fondo es que El Universal está en contra de nosotros.

Alberto Morales- Yo no lo veo así presidente, no comparto su opinión.

AMLO- Sí, respeto mucho tu opinión y te respeto a ti. Te diría que las diferencias las tenemos con los directivos no con los trabajadores de los medios, pero lo que tengo clarísimo, es que sexenio tras sexenio, tenían un trato muy especial.

Finalmente, el periodista cambió el tema al realizar otra pregunta.