Periodista llama estúpido, imbécil y populista a AMLO por no usar cubrebocas

España.- El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), siempre se ha caracterizado por generar opiniones divididas, creando polémicas por lo que dice y hace, pero recientemente su negativa a usar cubrebocas cruzó el océano y llegó hasta España, donde periodistas insinuaron "estupidez".

Fueron presentadores del noticiero 'Las Cosas Claras', del canal público Televisión Española (TVE), quienes realizaron una dura al mandatario morenista por no cuidarse como es debido durante la pandemia por Covid-19.

Fue el pasado lunes 8 de febrero cuando el líder del Ejecutivo Federal volvió a las conferencias mañaneras y demás eventos públicos, día lleno de cuestionamientos tras más de una semana ausente. Una de ellas fue en relación a su uso de tapabocas tras recuperarse de la enfermedad infecciosa.

Su respuesta sorprendió a muchos, mientras para otros fue coherente en relación al discurso que venía manejando. Dijo que no lo usará, pues "además, de acuerdo a lo que plantean los médicos, ya no contagio".

En México no hay autoritarismo, está prohibido prohibir, todo es voluntario, lo más importante es la libertad y cada quien debe de asumir su responsabilidad", externó AMLO.

Estas declaraciones resonaron en diversas partes del mundo, y en el programa antes mencionado no fue la excepción, ya que tras emitir un fragmento de la conferencia mañanera el periodista Jesús Cintora dijo que "No hay populismo que cubra esto y estupidez tampoco".

"Tremendo, verdad, el presidente de un país con millones de habitantes. La libertad también consiste en que a veces, la libertad de uno termina donde empieza la de los demás, hay que protegerlos. Es muy sencillo. No hay populismo que cubra esto y estupidez tampoco", expresó el comunicador frente a las cámaras.

Después del momento se le pidió opinión a un especialista médico, quien se mostró preocupado por la situación, principalmente por las repercusiones políticas del tema, "alientan comportamientos insolidarios y peligrosos".

López afirma proteger la libertad, pero esta implica no afectar a otros, y es ahí donde falla.

Lo dicho por el experto no cayó bien en todos, ya que salió de la vertiente discutida y ejemplificó con el tráfico: "esto no se debería permitir, aparte de que este mandatario, esto de que en México está prohibido prohibir, me imagino que cumplirán en lo del tráfico, ¿no?".

Cintora de nuevo tomó la palabra solo para comentar en contra de AMLO, considerándolo "populista".

Evidentemente queda en un populista esto de prohibido prohibir, pero claro, están prohibidas tantas cosas en la vida, por desgracia o por protegernos precisamente de los imbéciles".