Periodistas argentinos se BURLAN de AMLO: "es lento, le está fallando el coco" (VIDEO)

Ciudad de México.- Un par de periodistas argentinos se les paso la mano al opinar sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues lo que inició como una simple crítica terminó siento siendo un señalamiento de burla contra el mandatario.

La burla habría surgido como parte del análisis a la frase dicha por AMLO durante la conferencia mañanera del 15 de junio en donde el mandatario cometió una equivocación y dijo que "un gobierno sin corrupción no sirve para nada”.

Este suceso fue retomado por los panelistas periodistas Eduardo Feinmann y Pablo Rossi del canal de noticias "La Nación Más" quienes hicieron sátira de la frase dicha por López Obrador, sin embargo al parecer se les pasó la mano y terminaron atacando al presidente.

“En el caso de AMLO, mira vos qué paradoja, él era el que denunciaba la corrupción del PRI mexicano, la casta mexicana, que iba a vender el avión y que viajaba en avión comercial, ¿te acordás, no? Un personaje muy pintoresco López Obrador”, comentó Rossi.

Por su parte Feinmann contribuyó a la conversación señalando aspectos más personales de AMLO indicando que ya le "está fallando un poco el coco al presidente".

"Me parece que el agua no le llega al tanque o lo están medicando mal... y el agua que le llega está medio podrida. Cámbienle la pastilla porque no le están haciendo bien. Pero por lo menos blanquea. Debe ser la pastilla de la verdad”, continuaron los periodistas.

Esta situación desató diversas reacciones entre los internautas quienes criticaron la falta de profesionalidad de los comentaristas, al pasarse un poco de la raya al criticar al mandatario mexicano. Asimismo, hubo quienes apoyaron los dichos de los periodistas y lo tomaron con humor.