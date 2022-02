Periodistas de Tijuana se manifiestan en mañanera de AMLO, realizaron pase de lista de los cinco periodistas asesinados

Con lágrimas en los ojos, la mañana de ayer, periodistas de Tijuana, Baja California, realizaron un pase de lista de los cinco periodistas asesinados en lo que va del presente año, a manera de homenaje.

El acto de manifestación por los hechos violentos se llevó a cabo en el marco de la tradicional conferencia mañanera del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, donde por segundo día consecutivo le manifiestan la inconformidad y dolor del gremio por la ola de violencia que ha trastocado la paz de los periodistas y sus familias en todo México.

Con la voz entrecortada, Sonia de Anda, del portal Esquina 32, de Baja California, mencionó en voz alta los nombres de los periodistas asesinados este año: José Luis Gamboa, Margarito Martínez, Lourdes Maldonado, Roberto Toledo y Héber López, mientras la concurrencia respondió con un “presente” en coro a cada uno de ellos.

“Nuestro gremio está muy lastimado. Como en todo México trabajamos bajo la sombra de ser atacados y asesinados por nuestros trabajo, y los crímenes que son cometidos en nuestra contra no se aclaren. Aquí desde Tijuana, donde enterramos a dos de nuestros colegas: Margarito Martínez y Lourdes Maldonado, en menos de una semana, no dejaremos de exigir justicia porque no se mata a la verdad matando periodistas”, agregó la periodista frente al presidente de la República.

En Twitter, la corresponsal de Reforma, Aline Corpus, publicó un video señalando que después de desayunar junto a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, López Obrador “salió con dificultad del Cuartel Militar entre manifestantes y simpatizantes”.

Por otra parte, El Universal informó que el presidente aseguró que su gobierno no actúa con indolencia en los casos de los asesinatos de los periodistas locales Margarito Martínez y Lourdes Maldonado.

Aseguró que si los jueces no informan sobre el caso, su administración sí lo hará.

Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), detalló que las audiencias en el caso de Lourdes Maldonado no son públicas porque se pondría en riesgo a un testigo.

En las instalaciones de la Zona Militar número 2, el jefe del Ejecutivo federal aseguró que el gobierno federal, así como el estatal y la Fiscalía local, están trabajando de manera conjunta “como no se hacía antes”.

“Es muy lamentable lo de la compañera y todos los asesinatos, pero no estamos nosotros actuando con indolencia, no”, aseveró.

El Universal también dio a conocer los señalamientos del presidente, además sobre las investigaciones del asesinato de la periodista Lourdes Maldonado, pues dice que no hay nada que apunte a una vinculación con el exgobernador morenista Jaime Bonilla, y llamó a no utilizar estos hechos con propósitos politiqueros.

Acusó que con este lamentable caso, sectores conservadores han “agarrado” al exgobernador a “periodicazos” para golpearlo.

Foro en el Congreso del Estado de Sinaloa

El presidente de la Asociación de Periodistas de Sinaloa, Juan Manuel Partida Valdez, reveló que precisamente hoy se llevará a cabo un foro en el Congreso del Estado, donde participarán periodistas de diversas partes de Sinaloa que fueron invitados para tratar temas sobre la protección a periodistas.

“Voy a señalar que nunca como hoy vivimos en este estado de indefensión. No necesitamos leyes nuevas ni organismos autónomos o gubernamentales que se creen para protegernos, porque ya la ley nos protege y se supone que para eso está”, opinó.

Destacó que en Sinaloa, desde 2004 a la fecha, ya son 13 los comunicadores asesinados en la entidad, donde la mayoría de los casos están impunes.

“Tenemos un linchamiento brutal por parte del presidente de la República y en general de la cuarta transformación”, consideró.

Carta al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador

Estimado señor presidente: Los cuatro dirigentes de organizaciones y asociaciones de periodistas del norte de Sinaloa, así como todos los agremiados a estas, nos unimos a las voces de los colegas de todo el país, en exigencia de justicia por los asesinatos de los periodistas Margarito Martínez, Lourdes Maldonado, José Luis Gamboa, Roberto Toledo y Héber López.

Como ya es de su conocimiento, los CINCO compañeros periodistas fueron asesinados en diferentes lugares los primeros 41 días de este año 2022, situación lamentable para nuestro gremio y para sus familias. Nunca antes en la historia del país, se habían matado y agredido a tantos periodistas como lo ha sido durante su gobierno.

Nosotros no representamos ningún peligro para México, somos ciudadanos mexicanos cuya misión y trabajo es llevar la verdad mediante los diferentes canales de comunicación a todo el pueblo de Sinaloa y México.

Reprobamos la falta de interés de su gobierno en escuchar las voces de exigencia por justicia. Condenamos profundamente que desde el poder, usted continúe no solamente polarizando a todos los sectores de la sociedad, sino que además pretenda confundir a los mexicanos, usándonos para desviar la atención de los graves problemas que se han incrementado en todo el país.

Estamos dispuestos a realizar ya cualquier tipo de acción o manifestación pacífica y legal para ser escuchados.

Le recordamos que para el fortalecimiento de las democracias, es necesario que se respeten los derechos constitucionales de información y libertad de expresión. La censura mediante crímenes y agresiones llevará a este país a una verdadera dictadura, de lo cual, no vamos a permitir.

Continuaremos unidos como gremio periodístico, hombro con hombro, para no permitir que se siga matando a la verdad.

De nueva cuenta, le exigimos que su gobierno adopte una política pública que nos garantice protección y seguridad a nuestro ejercicio.

Respetuosamente: Ramiro Cázarez, Presidente de la Organización de Comunicadores Unidos de Sinaloa; Trinidad Valdez, Presidente de la Fraternidad de Comunicadores y Libertad de Expresión A. C.; Edgardo Vázquez Mungarro, Presidente de la Asociación de Periodistas de Los Mochis; Julio César Martínez, Presidente de la Asociación de Periodistas de México