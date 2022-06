Periodistas independientes tendrán seguro social en México, pero faltan condiciones

México.- La precariedad laboral para ejercer el periodismo en México es una realidad. Ayer, en el Día de la Libertad de Expresión, Andrés Manuel López Obrador anunció un programa de seguridad social para periodistas independientes, quienes trabajan por cuenta propia, por honorarios y corresponsales de medios de comunicación que no reciben Seguro Social.

En la conferencia Mañanera, el presidente y el coordinador de Comunicación Social, Jesús Ramírez Cuevas, hicieron el anuncio.

Precariedad

De acuerdo con registros del Inegi, hay 41 mil trabajadores registrados como periodistas, redactores o vinculados al trabajo periodístico en México; la mayoría tiene seguridad social, pero hay un 14.7 por ciento que trabajan por cuenta propia y no tienen esta prestación, son 6 mil 028 personas.

De hecho, la organización Artículo 19 ha manifestado preocupación por la situación de precariedad laboral en nuestro país, lo cual pone en mayor riesgo a periodistas.

Citan un estudio de Blanco-Herrero et al. sobre las condiciones laborales de la prensa, pues en México el número de periodistas que trabajan para diversos empleadores, que a veces no tienen que ver con medios de comunicación, se ha convertido en mayoría. Esto hace que muchos periodistas asesinados sean estigmatizados y que las autoridades incumplan en su labor de investigar la violencia bajo el enfoque de su labor periodística, señaló Artículo 19.

Apoyo gubernamental

Ramírez Cuevas dio a conocer que los recursos para este programa se obtendrán del presupuesto federal, un 25 por ciento se tomará del gasto público destinado a campañas de publicidad de medios de comunicación en 2022. En total, el presupuesto para gastos de publicidad oficial es de 3 mil 40 millones de pesos este año, por lo cual el fondo será de 760 millones para operar.

El funcionario informó que, además, se va a ir creando un fondo para la pensión de los periodistas con el Infonavit y más adelante se hará una propuesta para obtener créditos para vivienda.

También se informó que los periodistas deben estar dados de alta en el SAT. Por lo pronto, ya comenzó el registro en: imss.gob.mx/periodistas-por-cuenta-propia.

Pendientes relevantes

Sobre esto, Balbina Flores, de la organización Reporteros sin Fronteras, indicó que, en general, le parecía una buena intención, pero que aún hay muchas cuestiones que no quedan claras, como, por ejemplo, si el periodista deberá aportar una parte del seguro. Por otro lado, criticó que falta apoyo para familiares de los periodistas que han sido asesinados y desaparecidos, pues están en el abandono absoluto: no tienen asesoría jurídica eficaz, dijo, y no tienen apoyo económico. Comentó que muchos periodistas que han sido asesinados dejaron familias con menores de edad que sobreviven como pueden. Este tipo de aspectos, dijo, no fueron tocados en el Día de la Libertad de Expresión ni tampoco se habló de la impunidad que existe en más de un 92 por ciento en los asesinatos de periodistas.

Sobre el mecanismo de protección a periodistas y los ajustes a la ley federal de protección, señaló que el gobierno se encuentra realizando foros, pero aún no se conocen las propuestas para mejorarlo o bien el borrador general.

Protección en Sinaloa

Respecto a Ley de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos que se aprobó en Sinaloa, este mes el Congreso del Estado deberá emitir la convocatoria para designar al director y consejeros, indicó Marlene León, directora de Iniciativa Sinaloa.

La fecha límite es el 28 de junio. También dio a conocer que desde esta organización civil van a promover perfiles para ocupar los liderazgos en el instituto.

Periodistas tuvieron eventos en el día de la libertad de expresión

El 7 de junio de 1951, el entonces presidente de la República, Miguel Alemán Valdés, instituyó el Día de la Libertad de Expresión.

En Ahome celebran con misa

Periodistas de Ahome iniciaron los festejos por el Día de la Libertad de Expresión con una misa en el Santuario de Guadalupe. Posteriormente se trasladaron al Monumento a la Libertad de Expresión.

En Culiacán realizan

El gobernador Rubén Rocha Moya participó en el panel “Periodismo y libertad de expresión”, organizado por la Coordinación de Comunicación Social de Gobierno del Estado, con apoyo de la Universidad Autónoma de Occidente.

En Guasave tienen desayuno con alcalde

Periodistas del municipio de Guasave asistieron a un desayuno que les organizó el Ayuntamiento. El alcalde Martín Ahumada les reiteró su compromiso de total respeto a la libertad de expresión.

Beneficios de la cobertura

Seguro de enfermedades y maternidad. Tendrán atención médica, farmacéutica y hospitalaria. Seguro de riesgos de trabajo. Habrá atención sin restricciones, rehabilitación, prótesis e incapacidad. Seguro de invalidez y vida. Se otorgará una pensión en caso de que el periodista sufra de invalidez. Seguro de guarderías y prestaciones sociales. Estancias infantiles para niños y actividades deportivas. Seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Esto permitirá que ahorren para el retiro.

Contexto

Violencia

De 2000 a la fecha, la organización internacional Artículo 19 ha documentado 153 asesinatos de periodistas en México relacionados con su posible labor. Del total, 141 son hombres y 12 son mujeres. De estos casos, 47 se registraron durante el mandato del presidente Enrique Peña Nieto y van 33 en el actual de Andrés Manuel López Obrador.

Veracruz es el estado más afectado con los asesinatos de periodistas. Se posee un registro de 31 periodistas asesinados. En el 2012, se creó la Ley de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas. En Sinaloa, recientemente se aprobó una ley basada en la anterior.