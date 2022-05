Permanecerá Bronco en Hospital Universitario al menos hasta mañana

Monterrey, Nuevo León.- El ex Gobernador Jaime Rodríguez permanecerá al menos hasta mañana en el Hospital Universitario, donde tiene pendientes dos estudios más, informó hoy la Secretaria de Salud estatal.



Alma Rosa Marroquín indicó que el ex Mandatario se encuentra estable, y los estudios realizados hasta ahora sólo confirmaron los problemas de diverticulitis y una hernia lumbar que ya se conocían de su historial médico.



Afirmó que no hay una infección importante en su padecimiento diverticular, por lo que no se considera que exista un riesgo relevante para su salud.

Sin embargo, comentó que hoy se le realizará una electromiografía y mañana una endoscopia superior.



"La electromiografía determinará si esta hernia tiene impacto o le está comprimiendo algún nervio y que requiera un tratamiento adicional", detalló.



"Y está pendiente un estudio de endoscopia porque señalaban que podría tener un sangrado interno, lo cual no se ha corroborado, pero cuando hay una situación de inflamación se difiere este estudio para no lesionar ni el colon ni el esófago, y mañana se le estará practicando".

La funcionaria descartó que loa padecimientos de Rodríguez requieran su traslado a un hospital privado, como ha solicitado su defensa legal a partir de la orden del Juez que autorizó su extracción temporal del Penal de Apodaca, donde sigue en prisión preventiva por dos procesos penales que enfrenta.



"El Hospital Universitario es un hospital de tercer nivel que cuenta prácticamente con todas las especialidades y subespecialidades que un paciente pueda requerir", expuso Marroquín.