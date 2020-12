"Permiten que el Presidente se porte como Brozo": Loret de Mola sobre AMLO

CDMX.- Durante el transcurso de este miércoles 16 de diciembre nació de nuevo la polémica gracias al episodio número 18 de la cuenta de Youtube Latinus, que lleva por nombre "Brozo y Loret", donde se ve al conductor ex de Televisa, Carlos Loret de Mola y el personaje interpretado por el cómico y analista político Víctor Alberto Trujillo Matamoros, discutiendo sobre el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Al inicio del material se ve a los dos antes mencionados desayunando en la mesa de un restaurante, con constante albures del payaso y el comunicador, quienes constantemente se involucran en polémicas atacando el actuar de los funcionarios de la cuarta transformación.

Momentos después los dos se ponen de pie y se dirigen hacia un balcón del lugar, que deja ver la explanada del Zócalo capitalino y así como el Palacio Nacional, que no pasó desapercibido para os protagonistas del material, ya que Loret de Mola dijo: "desde ahí en frente se orquestan todos los ataques".

"El tamaño de su irá es la medida de tu éxito", exclamó el ex conductor para después asegurar que Brozo siempre se ha caracterizado como opositor al gobierno en turno, ya que dijo, ha arremetido contra expresidentes como Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa.

"Le piden a Brozo que se comporte como presidente, pero permiten al presidente que se porte como Brozo", remató Loret refiriéndose a AMLO.

Además, el ex Televisa aseguró que el mandatario insulta y defenestra todos los días, momento en el cual intervino Brozo para decir que "todo se le perdona", aunque "es igual que tú, igual que yo, como cualquiera".

Si alguien ha dañado la investidura mintiendo todos los días, como antes", externó Loret de Mola mientras conversaban sobre el Presidente López Obrador.

"Eres un pinche Presidente"

Recordemos que los dos personajes mencionados se vieron involucrados en controversias después de que Brozo dijo a AMLO "no eres dios, eres un pinche presidente", comentario que no toda la comunidad tomó bien. (Esto publicó Brozo tras decir a AMLO "no eres dios, eres un pinche presidente").

Por un lado, alguien aseguraron que "es un vendido" por insultar al máximo dirigente de México, otros lo llamaron vulgar, mientras otro sector lo apoyó en su lucha contra el actual gobierno de la cuarta transformación (4T).

El payaso interpretado por Víctor Trujillo no se quedó callado,y mediante su cuenta de Twitter agradeció el apoyo y el cariño que le han brindado millones de personas.

"Chamacos y chamacas. Por su apoyo y su cariño, por su sentido del amor y del humor: Gracias, gracias, gracias, gracias, gracias. Pasare lo que pasare y véngase como se venga: #AlPoderSeLeRevisaNoSeLeAplaude (Con tinta sangre de mi pinche corazón)", escribió.