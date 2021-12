"Pero un día seré presidente", Víctor Trujillo se burla de AMLO

México.- El actor Víctor Trujillo, conocido por su alter ego "Brozo", se burló del presidente Andrés Manuel López Obrador, acusando que hace uso de su rencor acumulado durante años.

Mediante su cuenta oficial de Twitter, Trujillo acuñó a la frase "la venganza no es lo mío" que suele decir el actual titular del Poder Ejecutivo Federal cuando su gobierno va en contra de actores políticos que han sido críticos a su gobierno, para denunciar que el presidente López Obrador es la "venganza" en persona.

Se burla Víctor Trujillo de AMLO/Fuente: Twitter @V_TrujilloM

"Cuando me hicieron de cosas, nadie dijo nada. Pero un día seré presidente y me las van a pagar. Se arrastrarán, se humillarán, me rogarán, y yo me reiré en sus caras dos horas todos los días. La venganza no es lo mío. La venganza soy yo", escribió el también presentador.

En este sentido, hizo referencia a las acciones que ha tomado el actual jefe del Ejecutivo Federal para "vengarse" de aquellos que no "dijeron nada" cuando le "hicieron de cosas" en el transcurso de los años que estuvo promoviendo su candidatura a la Presidencia de la República, la cual perdió en dos ocasiones: en 2006 frente a Felipe Calderón Hinojosa, y en 2012, vencido por Enrique Peña Nieto.

En el tweet posteado por Víctor Trujillo el día de ayer, miércoles 29 de diciembre, el actor de doblaje añadió un gif con un "niño llorón", aludiendo al presidente Andrés Manuel López Obrador en el marco del texto escrito arriba.

"La venganza no es lo mío": AMLO

No pocas veces, en los tres años que han transcurrido del gobierno de la Cuarta Transformación, se ha señalado la actitud vengativa que ha asumido el presidente López Obrador.

Una de estas ocasiones fue cuando se presentó el caso del gobernador del estado de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien se encuentra acusado por el gobierno federal de diversidad de delitos, entre ellos, lavado de dinero.

Al cuestionar el mandatario estatal panista la autonomía de la Fiscalía General de la República (FGR), López Obrador aseguró que "no es su fuerte la venganza", por lo que enfatizó que él no le ha dado órdenes al órgano para que persiga a García Cabeza de Vaca.

"“Yo no estoy dando instrucciones, no es mi fuerte la venganza, no soy hipócrita, no soy de dos caras, como lo son los conservadores, esa es su doctrina, la hipocresía. No", refirió en una de sus conferencias matutinas.