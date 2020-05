Personajes y partidos politizan Covid-19 con miras al 2021

México.- La emergencia sanitaria ha abierto la puerta a la oposición política mexicana para reposicionar a sus partidos, utilizando la crítica al Gobierno federal en su actuar tanto económico como de salubridad. De acuerdo con especialistas entrevistados por EL DEBATE, este es un juego peligroso, porque aunque la intención es contra el presidente y el partido mayoritario, el país en general podría verse afectado.

Jorge Gamaliel Arenas Basurto, experto en sociología política, señaló que la COVID-19 ya está usándose como motivo para la campaña electoral del 2021. Indicó que cuando se desacreditan las acciones de la Secretaría de Salud desde un partido o personaje opositor sin fundamentos reales, se está tratando de descalificar al Gobierno de Morena y de Andrés Manuel López Obrador.

Por su parte, Jorge Valtierra Zamudio, experto en gobernanza, coincidió al señalar que la crisis sanitaria y la forma en la que el Gobierno actual ha buscado hacerle frente servirá de guerra electoral para las elecciones intermedias.

Sin embargo, opinó que no tendrá mucho peso la argumentación de la oposición sobre las medidas deficientes desde un ámbito de salud, sino que será más por el lado de la falta de apoyo al sector empresarial y productivo durante el periodo de confinamiento.

Oposición como democracia

Jorge Gamaliel Arenas Basurto agregó que la naturaleza de la democracia es permitir que haya una oposición, que no se suprima la inconformidad, pero mencionó que los partidos políticos deben respetar las reglas del juego, como no difundir noticias falsas o atacar sin fundamento a la autoridad encargada de la salud: «Creo que algunos opositores se olvidan que hay reglas del juego, se están saltando las reglas del juego, y eso no es que únicamente estén atacando al presidente, sino que es una situación que puede desestabilizar completamente al país», mencionó.

El especialista detalló que, al aproximarse el año de elecciones intermedias, algunos partidos de la oposición buscan reposicionarse, y están tomando la oportunidad de la COVID-19.

Esperan —según consideró— que tanto el electorado como la opinión pública le den muy fuerte a Morena y a AMLO para que eso se refleje en las elecciones del 2021: «Hay que reconocer que, de acuerdo a como se comportan las elecciones en otros sexenios, sí, la oposición logra mejorar la situación en las intermedias, y creo que están aprovechando la oportunidad que se les abre; también recordemos el asunto de la revocación de mandato, que está sonando mucho, el plebiscito, para ver si se retira a AMLO», sostuvo.

Jorge Valtierra Zamudio coincidió con esto, y mencionó algunas figuras que están aprovechando la oportunidad, como el líder del Partido Acción Nacional, Marko Cortés; el dirigente de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda; al igual que el senador del PAN Mauricio Kuri, quienes —dijo— critican severamente al Gobierno de Morena por no atender las necesidades económicas en el marco de la crisis sanitaria que se vive: «El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro (del partido Movimiento Ciudadano), ha sido también muy crítico con las medidas de AMLO que no han sido aplicadas a tiempo, como recomienda la OMS, que no se conoce cuál es la situación real del país frente a la pandemia por la falta de pruebas ejecutadas y un sistema de salud con muchas debilidades», expuso.

En ese contexto, Valtierra Zamudio consideró que las críticas se han hecho más en relación con la situación económica y el reclamo del sector productivo que en temas relacionados con la pandemia, como medidas de protección y atención a sectores vulnerables, como personas de la tercera edad, pueblos indígenas y campesinos, incluso consideró que se ha desviado la atención de fenómenos que no por la COVID-19 han desaparecido, como los homicidios y los feminicidios, y otras acciones vinculadas con el estado de criminalidad en el país.

«Esto, desde mi perspectiva, tiene más tintes politizados que críticas y la generación de propuestas y planes estratégicos que deben aplicarse para aplanar la curva», mencionó.

Imagen debilitada

Jorge Gamaliel Arenas Basurto, también académico en la Universidad de las Américas Puebla, expuso que la democracia se mueve en la esfera de las preferencias electorales, y la economía familiar es una de las más importantes: «México, que depende de alianzas internacionales, también tendrá serias repercusiones. Se habla de una disminución del 6 por ciento del PIB, y eso puede pesar en las preferencias electorales, independientemente de las causas externas que están provocando esa situación. Algunos partidos aprovecharán esta instancia. Es un terrero para que los partidos de la oposición construyan un escenario anti-4T», externó.

Jorge Valtierra Zamudio, también profesor en la Universidad La Salle, mencionó que, después de todo esto, la imagen de Obrador y la popularidad ha disminuido. En marzo, ejemplifico que la casa encuestadora Mitofsky daba una cifra de 51.9 por ciento de aprobación, y dijo que la tendencia iría a la baja, de acuerdo con la casa encuestadora GEA-ISA, aunque destacó que persiste el apoyo de un importante sector popular. Por otro lado, indicó que aparentemente hay certeza en los colaboradores del actual Gobierno.

Valtierra Zamudio agregó que, tomando en cuenta que temas importante han sido dejados de lado, la situación económica global, la crisis de los precios del petróleo, la inseguridad y la violencia en el país, los problemas de migración, entre otros, que tanto han generado críticas a las políticas del Gobierno de Obrador, consideró que más allá de la real crisis sanitaria que se experimenta hoy, esto es el móvil para que la oposición desprestigie con o sin razón la actuación del Gobierno actual.