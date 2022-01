Pese a Covid-19, participa AMLO en homenaje por 125 aniversario del natalicio de Carlos Pellicer Cámara

Ciudad de México.- El presidente AMLO participó del homenaje a Carlos Pellicer Cámara por su 125 aniversario de su natalicio, pese a mantenerse aún contagiado de la variante ómicron de la Covid-19.

A través de un videomensaje, el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo su participación de manera aislada en el homenaje realizado en Palacio de Bellas Artes, donde recodó al poeta Carlos Pellicer Cámara, a quien conoció de manera personal en Tabasco, su estado natal.

AMLO leyó un discurso donde expuso diferentes situaciones que vivió con Carlos Pellicer Cámara, y todo lo que el poeta y escritor hizo en Tabasco con el impulso de la cultura, así como en el resto de México.

“Cuando conocí al maestro Pellicer yo estudiaba la preparatoria en Villahermosa y él era un hombre talentoso y de probadas convicciones humanistas y libertarias”, declaró el mandatario.

El mandatario también recodó que el día que se enteró de la muerte de Pellicer Cámara, tendría un encuentro con el poeta, sin embargo, este no pudo ser concretado.

“Unos días antes de morir lo visité. Estaba postrado pero platicamos; tenía la esperanza de recuperarse; me pidió vernos dos días después con el propósito de buscar una alternativa para lo del fideicomiso para los pueblos chontales; le dije que no se preocupara, que primero era su salud, y él me insistió porque realmente tenía la preocupación por la gente pobre. Por la mañana del 16 de febrero de 1977, día en que volveríamos a encontrarnos, me enteré que había muerto”, mencionó.

En el homenaje a Carlos Pellicer Cámara, estuvieron presentes, Adán Augusto López, secretario de Gobernación, en representación de AMLO; Beatriz Gutiérrez Müller, esposa de Andrés Manuel, así como Carlos Pellicer López, sobrino del finado escritor.