Pese a Covid, "no habrá gasolinazos suceda lo que suceda": Andrés Manuel López Obrador

Ciudad de México.- Este lunes durante La Mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que pase lo que pase no habrá gasolinazos en México, esto aún con la crisis económica que ha azotado al país debido a la pandemia del nuevo coronavirus o Covid-19.

Vamos a seguir con la política de no aumentar los precios, no habrá gasolinazos, suceda lo que suceda, enfatizó.

Además Andrés Manuel dijo que se debe considerar que las empresas privadas deben tener utilidades, pero una ganancia razonable, “no excesiva, que no sea lucro, que sea una ganancia que no dañe, que no afecte la economía familiar, la economía popular y nacional”.

Asimismo refirió que en otros sexenios se pensaba que si aumentaba el precio de la gasolina no afectaba a la mayoría de la población porque no tenían automóvil.

Nunca será mayor a lo que había con anterioridad, nunca habrá aumentos en términos reales de los combustibles, afirmó.

Por último López Obrador aseguró que se ha tenido de la mayoría de los dueños de los expendios de distribución de combustibles una respuesta favorable.

