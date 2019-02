Pese a amenazas de muerte AMLO seguirá contra el huachicol

Ciudad de México.- “No vamos a caer en ninguna provocación, no vamos a hacer caso a ningún acto de intimidación. Tenemos nuestra conciencia tranquila y seguiremos con el programa de transformación. Se va a acabar la corrupción e impunidad”, afirmó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

AMLO reiteró que su seguridad seguirá como hasta ahora, no la reforzará pese a que este jueves en Guanajuato amaneció una manta con amenaza de muerte al tabasqueño y una camioneta que sí contenía explosivos, confirmado por la Sedena, en la refinería de Salamanca.

“De pena ajena todos los aparatos de protección excesivos ¿Cómo voy a gobernar si no tengo comunicación con la gente?", cuestionó el presidente.

El presidente reiteró que no habrá huachicol ni arriba ni abajo, y en que en esta lucha contra la corrupción que se da por el robo de combustibles no habrá persecución, y que no caerá en provocaciones.

En cuanto a si teme que la violencia repunte en el Estado de Guanajuato luego de estas amenazas el presidente dijo estar positivo al respecto pues ayer que ocurrieron estas amenazas no hubo homicidios en ese Estado.

“Antier de acuerdo a los datos hubieron homicidios en Guanajuato, es como el caso de Baja California porque han habido muchos homicidios de un tiempo a la fecha y ayer por ejemplo que apareció la manta, afortunadamente ayer cero homicidios en Guanajuato. Entonces yo espero que vayamos serenando al país, no queremos la guerra”, afirmó el presidente López Obrador.

El tabasqueño informó que en este contexto de violencia por el que ha pasado México, será el día lunes que su gobierno presente el plan que se llevará a cabo para la búsqueda de desaparecidos.

“Es muy doloroso y muy triste cuando se optó por el uso de la fuerza, de la guerra, no queremos eso, toda esa violencia, todos esos desaparecidos, muchos por la lucha entre bandas, pero también por la violencia del Estado, ¡Eso no va a volver a pasar nunca más y tenemos que convencer, persuadir a todos, yo creo en el ser humano no somos malos por naturaleza”, afirmó, López Obrador.

Como lo ha mencionado en sus últimos actos públicos, en esta conferencia mañanera de viernes, AMLO reiteró que algunos individuos han tomado el camino de la delincuencia por las circunstancias. Sin embargo, el presidente no disimuló al afirmar que tiene “mucha fe de conseguir la paz”.