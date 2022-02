Pese a boicot de maestros, Elba Esther Gordillo celebra su boda religiosa en Oaxaca

Esta es la tercera ocasión en que la ex lideresa del SNTE se casa. Su nuevo esposo tiene 41 años, mientras que ella tiene 77, y cabe recordar que fue candidato a diputado federal por RSP, el partido liderado por el yerno de la maestra que perdió su registro tras las elecciones del 6 de junio de 2021 por no reunir el 3% de los votos necesarios para mantenerlo.

Mediante un comunicado, los inconformes acusaron a Esther Gordillo de haber sido una "cómplice de los gobiernos neoliberales contra los que lucha la sección 22", por lo cual nombraron a la maestra como persona "non grata".

El yerno de la ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Fernando González, quien además es dirigente de Redes Sociales Progresistas (RSP), publicó una serie de fotos de la boda a través de redes sociales.

Oaxaca.- La ex dirigente sindical Elba Esther Gordillo y el abogado Luis Antonio Lagunas celebraron su boda en Oaxaca pese al boicot realizado por maestros de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

