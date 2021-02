Pese a contagio de Covid-19, AMLO asegura que seguirá sin usar cubrebocas

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró durante su primera reaparición pública luego de recuperarse de la Covid-19, que no usará cubrebocas, pese a haber contagio del coronavirus SARS-CoV-2 que lo alejó dos semanas de sus actividades como mandatario de México.

AMLO fue cuestionado acerca de las nuevas medidas que podría implementar luego de haber infectado de Covid-19, indicando que estas no se modificarán, ni se impondrán medidas autoritarias en todo México.

El presidente López Obrador dijo que no se obligará a la población a utilizar cubrebocas para evitar nuevos contagios de la Covid-19, en un punto en el que México está por llegar a los 170 mil muertos por la pandemia.

“En México no hay autoritarismo, está prohibido prohibir, todo es voluntario, lo más importantes es la libertad y cada quien debe asumir su responsabilidad", declaró AMLO.

Andrés Manuel recordó que durante toda la pandemia en México no ha habido toques de queda ni se ha obligado a los mexicanos a mantenerse en casa, medias que han implementado otros países para contrarrestar los casos de Covid-19.

“En México no ha habido con la pandemia toque de queda como en otros países ni se ha obligado a nada, es una decisión de cada persona que es lo que se ha venido recomendado, es cuidar la sana distancia, el no hacer actos masivos, el evitar incluso de reuniones familiares”, agregó.

Al ser cuestionado sobre el uso de cubrebocas, Andrés Manuel aseguró que no lo usará, pese a las recomendaciones que ha hecho el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell durante todo el procedimiento de la pandemia.

No (usará cubrebocas), no, ahora de acuerdo a lo que plantea los médicos, ya no contagio” declaró AMLO.