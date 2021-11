Pese a criticas militantes de Morena promueven evento masivo de AMLO en el Zócalo

"Si se llena mucho, pues no dejen de llevar su cubrebocas. Miren, aquí lo traigo para cuando se requiera. Es libre, tenemos muchas ganas de vernos, ya ha pasado mucho tiempo y tenemos que congregarnos en el Zócalo democrático. No es lo mismo estar en las oficinas que en el Zócalo. Están todas y todos invitados", dijo el mandatario.

Los morenistas no han dudado en refrendar su apoyo al presidente López Obrador invitando a los mexicanos al evento por sus tres años de gobierno, a pesar de las numerosas críticas y cuestionamientos por la situación de la pandemia en el país y el mundo, especialmente tras el surgimiento de la nueva variante Ómicron en Sudáfrica, que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha calificado de preocupante.

Pero no sólo los integrantes de Morena reiteraron el llamado de AMLO al evento masivo en el Zócalo, sino que también algunos de sus seguidores más conocidos lo hicieron, como el cineasta Epigmenio Ibarra , acérrimo seguidor de la 4T, quien afirmó que no faltará al evento del presidente López Obrador el 1 de diciembre a las 5 de la tarde.

Citlalli Hernández , secretaria general de Morena, no se quedó atrás y extendió desde su cuenta oficial de Twitter la invitación para acudir al Zócalo a escuchar el informe por los tres años de gobierno de AMLO.

"Este 1° de diciembre nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador le rendirá cuentas al pueblo de México en el Zócalo, ¡y no estará solo! ¡Vayamos a festejar 3 años de victorias del pueblo!", escribió Delgado en su publicación.

El dirigente nacional de Morena , Mario Delgado , invitó desde sus redes sociales a acudir al evento de AMLO en el Zócalo el próximo 1 de diciembre, haciendo un llamado a que "no dejemos solo a nuestro presidente".

México.- Militantes del partido Morena se han sumado al llamado del presidente Andrés Manuel López Obrador ( AMLO ) difundiendo invitaciones para el evento masivo en el Zócalo de la Ciudad de México por sus tres años de gobierno, que ha sido objeto de críticas por no considerar la situación del Covid-19 con el surgimiento de la nueva variante Ómicron.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.