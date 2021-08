Pese a descalificaciones y obstáculos, la consulta fue un éxito y el INE se fortaleció: Córdova

México.- El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, consideró que pese a las dificultades a las que se tuvo que enfrentar la autoridad electoral en la realización de la consulta popular del 1 de agosto, dicho ejercicio de participación ciudadana fue todo un "éxito".

Desde hace varias semanas, tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador como militantes destacados del partido Morena, como su dirigente nacional Mario Delgado, han venido acusando al órgano electoral de intentar "sabotear" la consulta ciudadana, señalando que no se le dio suficiente difusión y que no se instalaría mesas receptoras suficientes.

En entrevista con el periodista Carlos Loret de Mola para W Radio, Córdova Vianello reconoció que le gustó que el presidente López Obrador calificara el ejercicio cívico del fin de semana como un éxito.

En este sentido, recordó que el INE había pronosticado que la consulta popular sería exitosa, esto debido a la capacidad, organización, logística y compromiso de los ciudadanos que la hicieron posible.

Por su parte, el funcionario señaló que antes, durante y después del ejercicio de participación ciudadana fueron dichas "muchas mentiras", entre ellas, algunos que afirmaban que el INE había modificado la fecha de la misma para que no se realizara el mismo día de la jornada electoral del 6 de junio, o que no la promovió debidamente, o que no había colocado las suficientes casillas.

Sostuvo que "los detractores del INE han estado una y otra vez tratando de descalificar el trabajo de esta autoridad electoral", no obstante, destacó que el organismo logró llevar a cabo la primer consulta ciudadana apegada a la Constitución y a las leyes, por lo que resaltó que ello es "algo que hay que celebrar".

Leer más: Ni goles ni votos: critica Muñoz Ledo fracaso en la consulta popular y en final de Copa Oro

Aunado a ello, aseguró que el órgano electoral no se supedita a ningún Poder del Estado y, por ende, no trabaja para complacer ningún interés político particular, lo que lo ha llevado a ser la institución mexicana en la que más confían los ciudadanos.