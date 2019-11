Pese a exigencia, no anticipan cambios relevantes en PEF 2020

Sinaloa.- De cara a la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo año, que esta semana debe ser aprobado en el Congreso de la Unión, las expectativas de lograr reasignaciones a rubros que, como el campo mexicano, vienen desprotegidos en la propuesta inicial, no son muy alentadoras para economistas ni para dirigentes agrícolas, que buscarán presionar desde la Ciudad de México.

Alejandro Cervantes, presidente de la Alianza Nacional Agropecuaria y Pesquera de Sinaloa, recordó que los legisladores federales tienen hasta este jueves para aprobar el Presupuesto de Egresos, por lo que productores saldrán este lunes hacia la Ciudad de México para ejercer presión desde el Congreso.

Hay que recordar que el campo mexicano tiene un presupuesto de 46 253.1 millones de pesos, que significa una reducción del 29.3 respecto a los 65 mil 434.8 millones aprobados para 2019.

Cervantes Sotelo mencionó que la exigencia al Legislativo federal es que incremente el presupuesto al campo en 30 mil millones de pesos para rescatar varios rubros de la agricultura y la ganadería que quedaron desprotegidos, como el seguro agrícola.

Esto porque entre los programas eliminados para 2020 se encuentra el de Fomento Ganadero, que en 2019 recibió 500 millones de pesos; el de Agromercados Sociales y Sustentables, que este año ejerce 6707 millones; además de esquemas como el de Concurrencia con las entidades federativas, que de 2 mil millones para 2019 ya no existirá el próximo año; o el de Productividad y Competitividad Agroalimentaria, que de 1298 millones quedó en cero.

Factores a favor y en contra

«Si no le metemos ganas, nos va a tronar, no hay ninguna duda que se nos vendría el mundo encima, porque parece que no hay buena disposición de darle para adelante a esto», reconoció Cervantes, al tiempo que confirmó la salida este lunes por la mañana de un contingente de entre 25 y 30 camiones con productores sinaloenses.

Sobre lo dicho por el senador Ricardo Monreal, quien anticipó jaloneos de una cobija que no alcanza, el dirigente agrícola refirió que el Gobierno federal debe priorizar la asignación del presupuesto a rubros de mayor importancia, y recordó que la agricultura impacta directamente en la alimentación.

Frente a la discusión del PEF 2020, César Valenzuela Espinoza, expresidente del Colegio de Economistas de Sinaloa, recomendó no perder de vista el aspecto de los ingresos, cuya propuesta de 6.1 billones de pesos planteada por Hacienda ve muy optimista.

El especialista explicó que el optimismo en la propuesta de ingresos está fincado en el petróleo, cuyo precio por barril plantean en 55 dólares para el próximo año, pero en octubre pasado el precio osciló por debajo de los 50, y aunque hay un seguro de cobertura que prevé estas variaciones y ayuda, donde priva mayor incertidumbre es en el aspecto de producción de mezcla mexicana, pues recordó que esta ha ido a la baja.

En cuanto a las expectativas de los agricultores sinaloenses, César Valenzuela indicó que la percepción del Ejecutivo federal hacia los productores del noroeste es la de altos productores, con condiciones económicas por encima de la media, y basado en esa perspectiva piensan que no necesitan apoyos.

Parte de las expectativas económicas

Otro factor de incidencia tiene que ver con la recaudación fiscal, en donde destacó como novedad un aparato fiscal (SAT) con los dientes bien afilados, pero que ante el temor que genera el combate a las facturas apócrifas algunos empresarios pudieran optar por la informalidad, pues cometer un error en términos fiscales podría convertirlos en sujeto de aplicación de fuertes y severas sanciones, sin el derecho a la presunción de inocencia.

Pero el factor más importante que destaca César Valenzuela es el comportamiento de la economía para 2020, pues recordó que este año podría cerrar con un crecimiento negativo que, en el mejor de los casos, sería de crecimiento cero, muy alejado del 4 por ciento prometido por Andrés Manuel López Obrador.

Valenzuela Espinoza hizo referencia a indicadores positivos, como las inversiones anunciadas por Grupo Ángeles y Grupo Carso, o licitaciones de grandes obras por parte de la federación, pero recordó que el 90 por ciento de los empleos lo generan las pequeñas y las medianas empresas (pymes), justo en donde las cosas no andan bien.

Mencionó que muchos de los efectos de la austeridad y los nuevos esquemas del Gobierno federal y su impacto en estados y municipios está teniendo consecuencias en las pymes, entendidas estas como pequeñas constructoras, casas de venta de materiales, papelería, abarrotes, talleres y demás. Incluso, señaló que al Gobierno ha faltado hacer valer el Estado de derecho; es decir, hacer valer la ley.

Prevén semana «calientita»

Tras considerar normal los empujones y los jaloneos del miércoles pasado en la Cámara de Diputados, el senador Ricardo Monreal advirtió que esta semana se pondrá «más calientita» por el Presupuesto de Egresos: «Es normal. Cuando hay transiciones como la que se está viviendo en México, cuando son transiciones profundas, no son tan fáciles, son muy complejas, en algunas partes del mundo han causado hasta muertes; aquí, sombrerazos, empujones», señaló.

Adelantó que seguramente habrá una serie de movilizaciones ante la revisión del PEF: «Es una sola cobija, y esta sola cobija hay muchos sectores que la quieren; los campesinos, los científicos, los doctores, los químicos, todo mundo quiere recursos, pero nada más es una sola cobija, es un solo ingreso».