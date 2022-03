Pese a filtración de audios, asegura AMLO que el fiscal Gertz Manero puede seguir en su cargo

Ciudad de México.- El presidente AMLO consideró que el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, debe permanecer en su cargo pese a que se filtraran audios donde interviene en un caso judicial, en beneficio de su familia.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, fue cuestionado nuevamente sobre el caso de Gertz Manero y si este debía ser retirado del cargo mientras las investigaciones avanzan, planteamiento que fue descartado por el mandatario federal.

"Yo pienso que sí (debe seguir en el cargo), porque se tiene que proceder conforme a la ley y entiendo, tengo la información, de que sobre este asunto va a intervenir la Suprema Corte, va a resolver, pero eso es una postura de tipo política (…) se tiene que resolver en los cauces que establece la ley", respondió el jefe del Ejecutivo.

Leer más: Se queja de que amurallaron pero no sabe que solicitaron protección: exhibe AMLO a Azucena Uresti

AMLO insistió que el caso deberá ser resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y pidió no caer en maniqueísmo, reiterando que existe una persecución contra el fiscal Alejandro Gertz.

"Eso lo va a resolver la Corte y no caer en el maniqueísmo de buenos y malos, porque no son unas blancas palomas estos que están buscando la salida del fiscal. No nos metamos a querer resolver esto con posturas políticas, porque también hay mucha hipocresía", agregó.

Incluso acusó al ministro en retiro José Ramón Cossío Díaz de aprobar todo en sexenios pasados, pues afirmó que "él está en el flanco derecho".

"El exministro Ramón Cossío que está en contra, pues, del gobierno actual, ya tiene esa postura 'hay que quitarlo, hay que tumbarlo'. Yo pienso que se tiene que resolver en los cauces que establece la ley”, puntualizó.

Filtración de audios

La filtración se dio en YouTube a finales de la semana pasada y, en varios audios, Gertz Manero conversa con el fiscal Juan Ramos, hombre de su confianza.

En estas conversaciones hablan del juicio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y revelan una supuesta intervención de Gertz Manero para lograr que el Alto Tribunal de una resolución en su favor en el caso que impulsa contra la expareja y la exhijastra de su hermano Federico, a quienes acusa de haberlo asesinado.

De esta manera, hablan del apoyo que varios ministros de la corte podrían dar a su favor, mientras que hay uno de los magistrados, Alberto Pérez Dayán, que pretendería dejar en libertad a Alejandra Cuevas, hija de la expareja (Laura Morán) de su hermano.

Según Gertz Manero, ambas mujeres -exesposa e hija- propiciaron en 2015 la muerte de su hermano por negligencia.

Leer más: No es mucho menos grave que Ayotzinapa: Jorge Castañeda sobre masacre en velorio de Michoacán

La Fiscalía General de la República (FGR) anunció este fin de semana que abría una carpeta de investigación por espionaje contra el procurador general.