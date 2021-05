Pese a presencia del narcotráfico en Sinaloa hay pocos asesinatos: AMLO

Sinaloa.- En la conferencia Mañanera de este 21 de mayo, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador presumió que en Sinaloa pese a tener presencia de narcotraficantes los homicidios son pocos.

Luego de que los titulares de Luis Cresencio Sandoval, Secretaría de la Defensa Nacional, José Rafael Ojeda Durán de la Secretaría de Marina, Luis Rodríguez Bucio de la Guardia Nacional y Rosa Icela Rodríguez de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, rindieran un informe con cifras positivas para el actual gobierno, AMLO salió a defender su estrategia de seguridad.

Al señalar que la estrategia de seguridad acompañada de políticas sociales estaba dando resultados, regresó a observar las cifras de homicidios que se registran en el país.

Donde resaltan los estados de Guanajuato (mil 263 homicidios), Baja California (mil 063 homicidios), Jalisco (882 homicidios), Michoacán (861 homicidios), Estado de México (851 homicidios) y Chihuahua (792 homicidios), por acumular el 50.6% de homicidios dolosos del total que se registraron en México de enero a abril del 2021 (11 mil 277 homciidios).

"Está asociado con la delincuencia organizada" reveló el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la relación de homicidios y la presencia de cárteles del narcotráfico.

"Hay casos donde no necesariamente es así, donde hay delincuencia organizada y hay pocos homicidios, aun con la presencia de la delincuencia organizada, Durango, hay delincuencia organizada, Sinaloa", declaró AMLO sobre la presencia del narcotráfico en Sinaloa y Durango.

Pues durante los primeros cuatro meses del 2021 Sinaloa registró el asesinato de 193 personas, mientras que Durango registró el homicidio de 65 personas.

Es decir, hay una diferencia más de mil homicidios entre los estados de Sinaloa y Durango en comparación con Guanajuato.

Cabe señalar que el presidente Andrés Manuel López Obrador argumentó que el homicidio doloso no cuenta con cifra negra, es decir, que no hay casos que no son denunciados ante las autoridades locales.

Es importante destacar que de acuerdo a la publicación "Radiografía de la ominosa presencia de los cárteles mexicanos" realizada por "Pares; Fundación Paz & Reconciliación" el Cártel de Sinaloa cuenta con presencia reconocida en el estado de Sinaloa.

La cual, a pesar de "no causar tantas muertes en Sinaloa" como asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador, mostró su poderío cuando se adueñó de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, cuando se trató de realizar la captura de Ovidio Guzmán Loera, hijo de Joaquín "el Chapo" Guzmán el 17 de octubre del 2019.

Finalmente, AMLO cambió de tema para seguir presumiendo la baja de índices delictivos de fuero federal.