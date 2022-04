Pese a resultado en reforma eléctrica, AMLO presentará reformas electoral y para Guardia Nacional

Ciudad de México.- Andrés Manuel López Obrador reveló que presentará dos reformas constitucionales más: una electoral y otra para la Guardia Nacional, pese al resultado negativo en la Cámara de Diputados de la reforma eléctrica.

Cuestionado sobre las futuras iniciativas, AMLO aseguró que si enviará más reformas al Poder Legislativo, incluso cuando estás también necesitan la mayoría calificada para su aprobación y pase al Senado de la República.

“Claro que sí. Es que es un asunto de principios. ¿Quiénes son los que se quitan la máscara?, hablando en términos de minería, ¿quiénes son los que muestran el cobre? Es que hay que hacerlo, no es ganar y ganar y ganar y ganar. No, pues así pues vamos a comprarlos. O para no decirlo tan fuerte, vamos a cooptarlos y se logra sin problema, pues hay elecciones que les gustarían a ellos cambiar por votos. No, la política es imperativa ético, entonces vamos a ir hacia adelante”, declaró el mandatario federal.

El presidente Andrés Manuel indicó que es posible qe algunos legisladores cambien de opinión y postura, por lo que nos descartaba que las siguientes reformas podrían votar a favor.

“Pues vamos a esperarnos, no nos adelantemos. Pueden cambiar de parecer, hasta las piedras cambian de modo de parecer”, aseveró.

Rechazan reforma

AMLO acusó este lunes de "traición" y "vendepatrias" a los diputados de oposición por impedir que el Congreso aprobara su reforma eléctrica que fortalecía a la empresa del Estado en detrimento de las privadas.

"Ayer se cometió un acto de traición a México por parte de un grupo de legisladores que en vez de defender los intereses del pueblo, de la nación, en vez de defender lo público, se convirtieron en francos defensores de empresas extranjeras que se dedican a medrar, a robar", dijo.

Todo después de que la Cámara de Diputados de México no consiguió los votos necesarios este domingo para aprobar su reforma constitucional con 275 votos a favor de la coalición oficialista, 223 en contra de los opositores y 0 abstenciones.

López Obrador reconoció que es la primera vez que fracasa una de sus reformas prioritarias, ya que se necesitaban los votos de dos tercios de los 498 diputados presentes por ser una modificación a la Constitución.